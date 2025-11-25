美股收高領漲、台股早盤勁揚逾600點 台積電漲50元開1,425元

台股25日開盤指數上漲491.66點，開盤指數為26,995.9點。台積電（2330）開盤價1,425元，上漲50元。

群益投顧表示，大盤指數未再創低，短期均線延續空方型態，技術面仍屬偏弱調整結構；但Fed降息預期回升，有助空方力道趨緩。氣氛有利嘗試築底，可擇優適度搶短,但仍須做好資金控管。

操作題材可留意：

1.供應鏈論壇今登場，台積電概念股回神─台積電供應鏈論壇今日登場，不僅傳3奈米已吃緊到需擴產，奈米製程也供不應求。市場推估明年包括先進晶圓廠、先進封裝廠將興建12座廠，資本支出將比今年的400~420億美元增加，突破450億美元甚至上看500億美元，供應鏈營運將持續受惠。

2.世足賽拉貨潮啟動，台運動鞋衣廠受惠─世足賽將於2026年6月開踢，首次由美加墨聯合舉辦，賽場橫跨三國16個城市，參賽隊伍從32隊增到48隊，堪稱史上規模最大一屆，預計吸引逾50億觀眾和旅客，帶動相關運動鞋、服飾、包袋商機超過千億元，品牌大廠啟動拉貨，帶動台廠營運增溫。

周一（24日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為46,448.86點，上漲202.86點、漲幅0.44%；S&P500指數上漲1.55%；那斯達克指數上漲2.69%；費半指數上漲4.63%。台積電ADR漲3.48%。

經濟數據顯示美國就業市場疲軟，讓交易人士對聯準會12月降息的可能性更趨樂觀，金融市場預期12月降息可能性為85%，高於一周前的 42.4%。此外，Goolge最新模型重新點燃市場AI題材，母公司Alphabet股價大漲超過6%。

三大法人周一集中市場合計賣超291.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超299.5億元，投信賣超6.8億元，自營商（自行買賣）買超10.1億元，自營商（避險）買超5億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少932口至6,029口，其中，外資淨空單減少2,022口至31,186口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,646口至5,168口。

選擇權未平倉量部分，11月W4大量區買權OI落在28,000點，賣權最大OI落在26,000點 ; 月買權最大OI落在28,500點，月賣權最大OI落在24,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.93下降至0.91。VIX指數下降1.97至28.38。外資台指期買權淨金額0.44億元 ; 賣權淨金額0.23億元。整體選擇權籌碼面中性。