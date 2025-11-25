美債殖利率小幅回升！辣媽：市場對降息預期仍樂觀、12月80%機率降1碼
殖利率小幅下滑 市場靜待延後數據回歸
週一美國公債殖利率小幅回落(債券價格上漲)，市場準備迎接因43天政府關門 而延遲的一整批經濟數據，這些都將是影響年底聯準會（Fed）決策的重要關鍵。
公債殖利率小幅走低
10年期：下跌約 2bps至4.038%
30 年期：跌超過3bps至4.68%
2 年期：跌逾 1bps 至 3.503%
本週焦點：延後數據密集補發
因為史上最長的政府關門，美國官方數據出現大規模延遲。本週將持續補發，並成為聯準會12/10決策的重要參考。
週二公布（最關鍵）：9 月零售銷售（Retail Sales）、9 月生產者物價指數 PPI
週三：初領失業救濟金人數（Jobless Claims）、耐久財訂單（Durable Goods Orders）
週四：感恩節，美債市場休市
降息預期仍偏向樂觀
儘管官員近期說法偏鷹、部分具疑慮，但交易員目前仍預估12月有超過80%機率降息1碼（參考CME FedWatch）。
這週公布的延後數據，將決定降息預期是否繼續維持高檔，或被迫重新定價。
◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言