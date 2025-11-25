美債殖利率小幅回升！辣媽：市場對降息預期仍樂觀、12月80%機率降1碼

快訊

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
10年期美債殖利率下滑逾4個基點至 4.065%，30年期也跌破4.70%，來到4.661%。路透
10年期美債殖利率下滑逾4個基點至 4.065%，30年期也跌破4.70%，來到4.661%。路透

殖利率小幅下滑 市場靜待延後數據回歸

週一美國公債殖利率小幅回落(債券價格上漲)，市場準備迎接因43天政府關門 而延遲的一整批經濟數據，這些都將是影響年底聯準會（Fed）決策的重要關鍵。

公債殖利率小幅走低

10年期：下跌約 2bps至4.038%

30 年期：跌超過3bps至4.68%

2 年期：跌逾 1bps 至 3.503%

本週焦點：延後數據密集補發

因為史上最長的政府關門，美國官方數據出現大規模延遲。本週將持續補發，並成為聯準會12/10決策的重要參考。

週二公布（最關鍵）：9 月零售銷售（Retail Sales）、9 月生產者物價指數 PPI

週三：初領失業救濟金人數（Jobless Claims）、耐久財訂單（Durable Goods Orders）

週四：感恩節，美債市場休市

降息預期仍偏向樂觀

儘管官員近期說法偏鷹、部分具疑慮，但交易員目前仍預估12月有超過80%機率降息1碼（參考CME FedWatch）。

這週公布的延後數據，將決定降息預期是否繼續維持高檔，或被迫重新定價。

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

