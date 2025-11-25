快訊

獨／搶買BLACKPINK高雄門票13名年輕人遭詐 他用這手法撈逾10萬

川習通話…習稱台灣回歸是國際秩序重要部分 川普表示理解

MSCI權重調整效應 台股甩尾 爆7,491億巨量

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美國聯準會12月降息預期回升，台股昨（24）日開高，盤中一度大漲329點，惟遇MSCI季度權重調整影響，外資賣超299.5億元，最後一盤爆出2,855億元大量甩尾並壓低指數，終場僅小漲69點收26,504點，單日成交量7,491.6億元，為史上第二大量。

法人指出，台股今日宜站回季線之上，以免形成季線有效跌破格局，釀再回測風險。

加權指數昨日開高走低，盤中站上季線跟5日線，但最後一盤爆大量摜壓，終場僅小漲69點，成交金額卻飆升至7,491.6億元，主因MSCI調整權重。

台積電（2330）昨天盤中最高上漲20元至1,405元，最後一盤爆出3.93萬張賣單，終場跌10元收1,375元；盤面以PCB、被動元件、記憶體、矽光子、軍工、金融等表現較佳。

三大法人昨天賣超291.2億元，其中外資賣超299.5億元，連二賣，累計賣超1,215.5億元，惟期貨淨空單減少2,022口至31,186口；投信賣超6.8億元，連二賣，累計賣超17.1億元；自營商買超15.1億元，賣轉買。

美國聯準會 台股
台股面臨漲多拉回，開高走低，終場加權指數上漲69點收26,504點，技術面短線雖偏空，整體成交量放大至7,491億元，顯示低接資金進場、交投活絡。此波自低點反彈以來漲幅近63%，技術面已有過熱跡象，包括融資餘額快速攀升及散戶當沖比維持高檔水準、籌碼面轉趨凌亂，然在回檔近8%後可觀察指數在季線附近是否滿足短期技術性修正而止穩。

