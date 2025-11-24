台股違約交割示警 「買賣相抵」2,455萬元 創歷史第九高紀錄

臺灣證券交易所24日公布最新證券商申報投資人違約交割金額，其中「買進、賣出相抵後金額」達到2,455.68萬元 ，此金額成為證交所自2019年2月1日有紀錄以來，歷史上的第九大金額紀錄。

法人指出，違約交割的金額公布通常有兩個指標：「買賣相加金額」是指投資人當日所有違約買進與違約賣出的總和，代表違約交割的原始交易總規模。今日公布的合計總金額為1.11億元，在歷史紀錄上僅排在第30名，顯示總體的違約交割金額規模相對不算最大。

但「買賣相抵金額」是指將同一投資人、同一檔股票在同一天發生的違約買進與違約賣出互相抵銷後的淨額。這個數字代表了證券商實際必須墊付的資金缺口，對券商的資金調度壓力及市場的警示意義更為直接和明確。

券商主管指出，儘管今日的違約交割「買賣相加」總金額並非極高，但「買賣相抵後金額」高達2,455.68萬元，能排進歷史第九大，暗示有特定違約事件的買賣部位無法有效沖銷，將使券商面臨較大的實際資金缺口。

從歷史前十大違約交割「買賣相抵後金額」紀錄來看，值得注意的是，排名前十的紀錄中，有三筆發生在2021年7月（包括7/15的3,608萬餘元、7/23的2,706萬餘元、7/22的2,377萬餘元），顯示該期間的市場曾出現一波集中的違約交割事件。