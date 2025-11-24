台股違約交割示警 「買賣相抵」2,455萬元 創歷史第九高紀錄

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
證交所。圖／聯合報系資料庫
證交所。圖／聯合報系資料庫

臺灣證券交易所24日公布最新證券商申報投資人違約交割金額，其中「買進、賣出相抵後金額」達到2,455.68萬元 ，此金額成為證交所自2019年2月1日有紀錄以來，歷史上的第九大金額紀錄。

法人指出，違約交割的金額公布通常有兩個指標：「買賣相加金額」是指投資人當日所有違約買進與違約賣出的總和，代表違約交割的原始交易總規模。今日公布的合計總金額為1.11億元，在歷史紀錄上僅排在第30名，顯示總體的違約交割金額規模相對不算最大。

但「買賣相抵金額」是指將同一投資人、同一檔股票在同一天發生的違約買進與違約賣出互相抵銷後的淨額。這個數字代表了證券商實際必須墊付的資金缺口，對券商的資金調度壓力及市場的警示意義更為直接和明確。

券商主管指出，儘管今日的違約交割「買賣相加」總金額並非極高，但「買賣相抵後金額」高達2,455.68萬元，能排進歷史第九大，暗示有特定違約事件的買賣部位無法有效沖銷，將使券商面臨較大的實際資金缺口。

從歷史前十大違約交割「買賣相抵後金額」紀錄來看，值得注意的是，排名前十的紀錄中，有三筆發生在2021年7月（包括7/15的3,608萬餘元、7/23的2,706萬餘元、7/22的2,377萬餘元），顯示該期間的市場曾出現一波集中的違約交割事件。

本次2025年11月24日的紀錄創下近期新高，提醒投資人應持續關注個股及市場的信用風險狀況，不過今日未見有個股達到鉅額違約交割須公布的標準（即同一標的證券之當沖交易違約互抵淨額加計非當沖交易違約買賣總額合計達2,500萬元）。

券商申報投資人違約交割「買賣相抵」金額前十大。單位：元。黃彥宏／製表
券商申報投資人違約交割「買賣相抵」金額前十大。單位：元。黃彥宏／製表

證交所
臺灣證券交易所24日公布最新證券商申報投資人違約交割金額，其中「買進、賣出相抵後金額」達到2,455.68萬元 ，此金額...

