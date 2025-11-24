漢康申請創新板上市 專注免疫治療抗癌新藥開發

臺灣證券交易所24日公告，漢康-KY（7827）送件申請股票創新板第一上市。漢康生技是今年度第2家申請股票創新板第一上市的外國企業，公開說明書摘要顯示，其主要產品為免疫治療抗癌生物新藥開發。

漢康生技的公司負責人為董事長兼總經理劉世高，在全球設有多處實際營運主體，包括位於台北內湖的漢康生技股份有限公司 、香港的FBD Biologics Limited、美國加州的Hanchor Biopharma Inc. ，以及中國上海和廣州的漢科生物有限公司。

在財務方面，漢康生技本次申請時的實收資本額為新台幣13.02億元，淨值為10.66億元。然而，因處於新藥開發階段，該公司去年度沒有營收，稅前淨損達13.54億元，每股稅後純益（EPS）-20.36元。

在股權結構方面，截至2025年10月16日，全體董事持股比例為49.97％，其中董事長劉世高（含其信託股數及投資主體Salius Venture LLC）的持股比例為42.49％，是持股超過10％的單一股東。本次股票初次申請創新板第一上市的主辦承銷券商為國泰綜合證券。