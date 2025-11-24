證交所公告邁科、資拓宏宇 11月25日開始上市買賣

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，邁科（6831）、資拓宏宇（6614）已公開發行普通股股票自25日開始上市買賣，邁萪科技股份有限公司及資拓宏宇國際股份有限公司為初次上市掛牌，為今年第22家及第23家掛牌之本國上市公司。其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股價採無漲跌幅限制。

電腦及周邊設備類股的邁科，普通股數量為60,000,000股及現金增資股款繳納憑證7,500,000股；數位雲端類股的資拓宏宇，普通股數量為72,935,521股及現金增資股款繳納憑證7,725,000股。

證交所將於明日該股票上市買賣當天以盛大隆重掛牌典禮歡迎邁萪科技股份有限公司、資拓宏宇國際股份有限公司加入上市行列，該典禮將於當日上午8點55分至9點30分間透過「WebPro證券暨期貨市場影音傳播網」實況轉播典禮內容，歡迎各界利用網路於典禮時間至 https://webpro.twse.com.tw 觀看實況內容。

股票 增資 科技股
