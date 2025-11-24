投資人擔心AI泡沫化 台股遭外資連續賣超七周、韓股連賣三周

輝達（NVIDIA）財報優於預期，但投資人仍擔心美國聯準會（Fed）降息趨緩，外資上周持續賣超亞股，對台股賣超45.5億美元最多，其次是南韓的23億美元，台韓上周分別大跌3.5%、3.9%。

外資11月來狂賣台股逾110億美元，台股今年以來的資金流向由買超轉為賣超62億美元；本月來對南韓賣超87.3億美元，南韓今年以來的資金流向也由買超轉為賣超53.3億美元，兩者分居今年以來外資在新興亞洲賣超第二及第三大，僅次於印度的157.7億美元。不過，今年以來，南韓仍大漲60.2%，居亞股之冠，台股則漲15%。

台股周線連三黑。安聯投信台股團隊表示，時序進入年底，做夢行情依然可期，但大盤指數空間或許有限、個股想像空間可能較大。安聯估算，2026年台股整體企業獲利有望成長20.9%，超越今年。其中，預估電子股2026年仍維持高速成長約24%，而金融、傳產受惠於低基期，預估將分別成長5.2%、15.9%。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易指出，輝達財報及展望亮眼，有利化解人工智慧（AI）泡沫論，且美國科技巨頭續擴AI基建，皆突顯台灣AI供應鏈未來商機可期，尤為看好先進製程、輝達及Google供應鏈股。不過，近期盤勢波動加大，後續可觀察市場對景氣及降息預期的解讀，並採汰弱留強、逢低分批布局策略。

相反的，外資自10月開始回補印度，帶動印度股市上漲6.1%，在全球主要股市中位居第三，最近更挑戰歷史新高。群益印度中小基金經理人向思穎分析，印度股市已盤整14個月，依歷史經驗，印度股市盤整愈久，後續表現愈有力。展望後市，印度仍處於貨幣政策寬鬆周期，企業獲利改善，都有利於股市。