台股10月頻創新高 散戶風向球逆勢小跌終止連6升

中央社／ 台北24日電

台股10月驚驚漲，到了月底，指數一度飛越28500點關卡，再創歷史新高。然而，央行今天公布有「散戶投資信心風向球」之稱的10月證券劃撥存款餘額，續處新台幣3.8兆元的高檔水準，但較9月減少260億元，終止連6升。

央行今天公布10月金融概況，平均貨幣總計數M1B及M2年增率分別下降為4.84%及5.04%，主要是放款與投資年增率下降所致。

進一步觀察與股市相關的指標，台股10月氣勢如虹，接連創高，月底更在台積電領漲之下，加權股價指數衝破28500點關卡，改寫歷史新高，不過被視為「散戶投資信心風向球」的證券劃撥存款餘額，10月為3兆8697億元，月減260億元。

央行經研處副處長葉盛表示，期底餘額指的是期底日，只有1天，若從平均數來看，其實10月證券劃撥存款仍創歷史新高。

媒體詢問，證券劃撥存款餘額平均數創高，期底數卻下滑，是否意味散戶眼見台股驚驚漲，開始浮現居高思危的想法。葉盛回答，難以評論股市動向，不過證券劃撥存款餘額已經處在歷史高檔，想要再創高不無可能，但有難度。

10月外國人新台幣存款期底餘額升至1575億元，葉盛表示，這本來就是個外資資金暫泊的地方，常有波動，很難以數字增減解讀外資看好或是看壞股市。

央行提供10月集中市場交易占比，本國自然人為55%，微幅上揚，僑外法人持平為33.7%，本國法人小幅降至11.3%。

至於外匯存款經歷幾個月的波動後，10月重新站回9兆元大關之上，升至9兆1689億元。葉盛點出2因素，一是匯率，10月新台幣走貶，以新台幣計價的外匯存款因而成長；此外，台灣出口不錯，出口商將資金暫泊外匯存款也是原因之一。

新台幣 央行
