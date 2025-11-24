外資賣超299億 這檔晶圓代工被賣最多 台積電、鴻海、富邦金齊遭大賣

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資買超前十名。（資料來源:證交所）
台股24日收26,504.24點，上漲69.36點，三大法人僅自營商買超，外資則是賣超299.56億元，統計外資買賣超個股發現， 賣超力積電（6770）32,020張最多，其次是賣超富邦金（2881）26,548張， 另外， 台積電（2330）最後一盤爆出39,326張賣單收在1,375元，下跌10元， 也遭外資賣超14,540張。

台股早盤以26,596.03點開高後一度拉升至26,764.13點，上漲329.19點，權王台積電以1,400元紅盤開高後一度拉升至1,405元，上漲20元，盤中力守紅盤，但最後一盤爆量下殺，股價收在今日最低的1,375元，下跌10元，同時也拉低大盤指數的漲點。

台積電殺尾盤之外，台達電（2308）、金像電（2368）、京元電子（2449）、宏碁（2353）等也齊殺尾盤，大盤指數尾盤急殺，終場收在26,504.24點，僅上漲69.36點；三大法人賣超291.37億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超299.56億元，投信賣超6.97億元；自營商買超（合計）15.15億元，其中自營商（自行買賣）買超10.11億元、自營商（避險）買超5.04億元。

MSCI最新權重調整將在收盤後生效，壓抑大盤漲幅在尾盤收斂，遭剔除MSCI全球標準指數成分股的友達（2409）及宏碁爆量，成交量分別暴衝至59萬2,529張、35萬4,150張，不過，友達收紅，但宏碁則是下跌。

統計外資賣超前十名個股中， 賣超力積電最多，富邦金則在法說會前遭外資大賣，高居外資賣超個股第二名，友達也遭外資賣超20,186張，另外， 台積電、旺宏（2337）、鴻海（2317）都遭外資賣超。

外資買超前十名中，買超華邦電（2344）43,414張最多，其次是買超玉山金（2884）， 南亞科（2408）也獲外資青睞大買，不同於遭大賣的力積電、台積電，外資買超同為晶圓代工的聯電（2303），另外，萬海（2615）及陽明海運（2609）也獲外資買超。

外資賣超前十名。（資料來源:證交所）
外資 台積電
相關新聞

AI將會是下個網路泡沫？專家整理出「六大關鍵差異」一定要懂

到底現在的AI產業會不會重蹈當年網路夢幻後的泡沫化？其實現在新世代的投資人大多沒有躬逢舊事，有經歷過的人或許也沒什麼印象了，所以可能無從判斷，而且現在沒有一個專家能保證說得準，就算說準了，你也不一定會

三大法人賣超291億！MSCI調整股波動加劇 台股噴7130億大量彈升0.26%

台積電（2330）24日震出7.9萬餘張大量，股價殺尾收在最低價1,375元，台股則整場於高檔震盪，盤中最多漲329.1...

來億股價大漲7% 原來是第4季營收獲利年增幅這麼高

近來台股震盪劇烈，市場買盤紛紛轉進傳產績優族群。其中「世足賽概念股」來億-KY（6890）、儒鴻（1476），由於市場預...

台股爆7130億今年單日最大量 收26504點上漲69點

市場對於美國聯邦準備理事會利率動向看法分歧，台股今天開高後走勢震盪，上下波動近282點，儘管金融、台塑四寶、軍工、生技、...

魏哲家喊台積產能仍不足...沒道理看空？網笑「股價也跌不夠」：不打折怎買

在全球 AI 浪潮推升晶圓需求之際，台積電再度站上國際舞台核心位置。晶圓代工龍頭於美國半導體產業協會（SIA）年度大獎中由魏哲家與劉德音同時獲頒最高榮譽，引爆科技圈熱議；尤其魏哲家一句「產能不夠、還是不夠」更成為社群刷屏金句。

航海王再起？外資上周狂賣1,453億元 萬海逆勢登買超冠軍

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1,453.84億元，賣超富邦金（2881）13.35萬張最多、另買超萬海...

