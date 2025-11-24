外資賣超299億 這檔晶圓代工被賣最多 台積電、鴻海、富邦金齊遭大賣

台股24日收26,504.24點，上漲69.36點，三大法人僅自營商買超，外資則是賣超299.56億元，統計外資買賣超個股發現， 賣超力積電（6770）32,020張最多，其次是賣超富邦金（2881）26,548張， 另外， 台積電（2330）最後一盤爆出39,326張賣單收在1,375元，下跌10元， 也遭外資賣超14,540張。

台股早盤以26,596.03點開高後一度拉升至26,764.13點，上漲329.19點，權王台積電以1,400元紅盤開高後一度拉升至1,405元，上漲20元，盤中力守紅盤，但最後一盤爆量下殺，股價收在今日最低的1,375元，下跌10元，同時也拉低大盤指數的漲點。

台積電殺尾盤之外，台達電（2308）、金像電（2368）、京元電子（2449）、宏碁（2353）等也齊殺尾盤，大盤指數尾盤急殺，終場收在26,504.24點，僅上漲69.36點；三大法人賣超291.37億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超299.56億元，投信賣超6.97億元；自營商買超（合計）15.15億元，其中自營商（自行買賣）買超10.11億元、自營商（避險）買超5.04億元。

MSCI最新權重調整將在收盤後生效，壓抑大盤漲幅在尾盤收斂，遭剔除MSCI全球標準指數成分股的友達（2409）及宏碁爆量，成交量分別暴衝至59萬2,529張、35萬4,150張，不過，友達收紅，但宏碁則是下跌。

統計外資賣超前十名個股中， 賣超力積電最多，富邦金則在法說會前遭外資大賣，高居外資賣超個股第二名，友達也遭外資賣超20,186張，另外， 台積電、旺宏（2337）、鴻海（2317）都遭外資賣超。