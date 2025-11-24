來億股價大漲7% 原來是第4季營收獲利年增幅這麼高
近來台股震盪劇烈，市場買盤紛紛轉進傳產績優族群。其中「世足賽概念股」來億-KY（6890）、儒鴻（1476），由於市場預期補庫存需求第4季起已經開展，因而激勵買盤提前卡位，帶動相關個股股價勢盛。
2026年國際足總世界盃競賽即將於明年6月11日登場，由美國、加拿大、墨西哥聯合主辦，也是史上首次由三個國家聯合舉辦同一屆賽事，因此市場預期將盛況空前， 將為台灣製鞋與紡織產業帶來超過新台幣逾千億元商機。
法人指出，來億-KY由於第4季進入出貨旺季，加上大客戶愛迪達高價鞋款出貨增加，帶動單季營收與獲利將季增三成與六成；而明年在世足賽光環的帶動下，隨愛迪達產能擴增15%，也將帶動進一步推生訂單需求。
儒鴻第3季財報獲利優於市場預期，加上明年訂單掌握度高、印尼廠也擴大生產能量，配合新客戶與新產品開發效益顯現、及世足賽帶動運動用品需求，法人預期明年儒鴻營收與獲利將持續成長。
受近來市場買盤紛紛轉進的帶動，來億-KY自11月以來重啟一波新的多頭攻勢，絲毫不畏大盤表現弱勢，尤其近二日股價強勢大漲，吸引市場目光；儒鴻表現雖不若來億-KY強勢，但也相對抗跌有守，均成為投資人熱議的焦點。
