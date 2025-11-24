快訊

交通部推「TPASS 2.0+方案」鼓勵搭國道客運 台北-高雄最高優惠出爐

正式分手新壽 蔣萬安與副總裁會面照曝光「輝達與台北又近一步」

大陸對高市怒火燒向台灣與日本交流協會 央視發文警告

三大法人賣超291億！MSCI調整股波動加劇 台股噴7130億大量彈升0.26%

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台積電（2330）24日震出7.9萬餘張大量，股價殺尾收在最低價1,375元，台股則整場於高檔震盪，盤中最多漲329.19點、觸及5日線，達26,764.13點，最少漲47.39點、為26,482.33點，類股表現金傳強於電子；臨收除了台積電急殺之外，台達電（2308）、貿聯-KY（3665）、金像電（2368）、京元電子（2449）、宏碁（2353）等電子要角也遭空頭加重調節，終場大盤指數僅彈升69.3點、漲幅0.26%，5日線得而復失，成交值更在MSCI調整將生效下，暴衝至7,130.13億元，光是台積電就達1,092.66億元。三大法人則續賣超291.37億元。

統計三大法人24日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超299.56億元，投信賣超6.97億元；自營商買超（合計）15.15億元，其中自營商（自行買賣）買超10.11億元、自營商（避險）買超5.04億元。

盤面上，友達（2409）、宏碁遭剔除MSCI全球標準指數成分股，成交量分別暴衝至592,529張、354,150張，但友達仍收漲0.46%、宏碁則下跌1.61%。另，股王信驊（5274）列入MSCI全球標準指數成分股，股價大漲5.43%、收6,405元，帶動23千金漲多跌少，精測（6510）、光聖（6442）更強勢收漲停，穎崴（6515）、創意（3443）也大漲逾7%。

此外，金融超級法說周今日由富邦金（2881）揭幕，富邦金挾近10萬張大量，股價漲3.72%、收92元，帶動國泰金（2882）、玉山金（2884）、兆豐金（2886）等齊漲逾2%，扮演盤面多頭主力。而台塑四寶由台塑化（6505）、南亞（1303）分別收漲4.71、4.38%領漲，台塑（1301）、台化（1326）也隨之收紅，為今日多頭得力副手。

觀察成交值超過百億元個股有6檔，股價僅致茂（2360）、南亞科（2408）收紅。依序為：台積電1,092.66億元，股價跌0.72%、收1,375元，盤中最高1,405元、最低1,375元；致茂295.92億元，股價漲4.65%、收810元，盤中最高834元、最低781元；貿聯-KY 266.76億元，股價跌2.8%、收1,560元，盤中最高1,660元、最低1,530元；南亞科251.69億元，股價漲2.14%、收143元，盤中最高145.5元、最低138.5元；金像電232.28億元，股價跌1.82%、收540元，盤中最高571元、最低534元；京元電子227.14億元，股價跌0.49%、收203.5元，盤中最高209元、最低203元。

台積電 南亞科

延伸閱讀

魏哲家喊三次「不夠」！台積電（2330）產能差三倍…網笑：股價也不夠

電子持穩生技強勢 台股盤中震盪漲逾220點站穩季線

台股大波、小波怎麼判？用「漲5跌3」抓進場節奏…杜金龍：台積電每跌30元就是買點

台股早盤漲逾320點 收復季線挑戰27000點

相關新聞

AI將會是下個網路泡沫？專家整理出「六大關鍵差異」一定要懂

到底現在的AI產業會不會重蹈當年網路夢幻後的泡沫化？其實現在新世代的投資人大多沒有躬逢舊事，有經歷過的人或許也沒什麼印象了，所以可能無從判斷，而且現在沒有一個專家能保證說得準，就算說準了，你也不一定會

魏哲家喊台積產能仍不足...沒道理看空？網笑「股價也跌不夠」：不打折怎買

在全球 AI 浪潮推升晶圓需求之際，台積電再度站上國際舞台核心位置。晶圓代工龍頭於美國半導體產業協會（SIA）年度大獎中由魏哲家與劉德音同時獲頒最高榮譽，引爆科技圈熱議；尤其魏哲家一句「產能不夠、還是不夠」更成為社群刷屏金句。

三大法人賣超291億！MSCI調整股波動加劇 台股噴7130億大量彈升0.26%

台積電（2330）24日震出7.9萬餘張大量，股價殺尾收在最低價1,375元，台股則整場於高檔震盪，盤中最多漲329.1...

來億股價大漲7% 原來是第4季營收獲利年增幅這麼高

近來台股震盪劇烈，市場買盤紛紛轉進傳產績優族群。其中「世足賽概念股」來億-KY（6890）、儒鴻（1476），由於市場預...

台股爆7130億今年單日最大量 收26504點上漲69點

市場對於美國聯邦準備理事會利率動向看法分歧，台股今天開高後走勢震盪，上下波動近282點，儘管金融、台塑四寶、軍工、生技、...

航海王再起？外資上周狂賣1,453億元 萬海逆勢登買超冠軍

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1,453.84億元，賣超富邦金（2881）13.35萬張最多、另買超萬海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。