快訊

交通部推「TPASS 2.0+方案」鼓勵搭國道客運 台北-高雄最高優惠出爐

正式分手新壽 蔣萬安與副總裁會面照曝光「輝達與台北又近一步」

大陸對高市怒火燒向台灣與日本交流協會 央視發文警告

AI將會是下個網路泡沫？專家整理出「六大關鍵差異」一定要懂

聯合新聞網／ 趣 講 股
網路泡沫與AI產業雖都有資金湧入與技術革命，但在獲利結構、產業組成與國家投入上差異明顯。記者許正宏／攝影
網路泡沫與AI產業雖都有資金湧入與技術革命，但在獲利結構、產業組成與國家投入上差異明顯。記者許正宏／攝影

到底現在的AI產業會不會重蹈當年網路夢幻後的泡沫化？其實現在新世代的投資人大多沒有躬逢舊事，有經歷過的人或許也沒什麼印象了，所以可能無從判斷，而且現在沒有一個專家能保證說得準，就算說準了，你也不一定會相信。

因為講白一點：「自己的錢，自己負責」，所以這裡提供幾個網路泡沫、AI現況一樣和不一樣的比較，讓你自己去判斷囉！

先講當年網路泡沫和現今AI產業一樣的情況，包括資金瘋狂湧入、相關個股的股價大漲、業界自己信心滿滿、改變世界、人類生活的預測從沒少過...

但是當年網路泡沫和現今AI產業現況不一樣的地方，還是比較多，例如：

一、網路小公司遍地開花、AI公司開得少

當年的新網路公司只要一成立，馬上就有投資機構捧著現金來入股讓你燒錢，當然就形成「一家接著一家開」的盛況；現在的AI產業則是大公司主導居多，小公司成立的少，大多是現有企業的產品標榜加入了AI科技來蹭熱度。

二、網路冒泡漲得兇又猛、AI漲得比較少

以網路科技為主的美國那斯達克指數在網路冒出泡泡的1998～2000年的3年期間，就大漲了3.7倍，而現今投資市場認真看待AI產業是最近這3年（2022～2025年）的事，那斯達克指數只上漲了1.4倍，顯示現在的投資人冷靜多了。

三、新興網路沒賺錢、AI有賺錢

當年新成立的網路公司只管燒錢、沒在賺錢的；現在的AI產業除了最上游的人工智慧（例如Open AI）還沒賺錢，其餘中游做鏟子的輝達、AMD台積電，下游組裝的鴻海、緯穎都賺大錢。

四、網路冒泡看本夢比、AI看本益比

正因為現在大舉投入AI領域的公司是有在賺錢的、或是用原有營運來支撐，所以各界看待這些公司的投資價格，還是會以「股價除以每股盈餘＝本益比」來衡量，而以前一直燒錢、沒有賺錢的網路公司，就只能用「股價除以夢想＝本夢比」，撐著直到泡沫破掉為止。

五、網路冒泡普遍看漲、AI常常被踩車

當年的投資人沒有經歷過產業的泡沫洗禮（只聽過鬱金香泡沫、蛋塔泡沫，現在有多了個夾娃娃機泡沫），所以新興網路公司一直被看漲；現在的投資人、機構經歷過盛大的網路泡沫之後可精明了，會緊盯著AI公司燒錢的速度、交叉持股做法、營收和獲利情況，而且幾乎一個月就檢視一次：AI產業是不是要泡沫了？

六、網路資本家喊衝、AI多了國家支持

最後是第六點，也是最重要的一點，那就是當年網路冒泡泡時，可沒有任何一個國家的政府說要推動國家級的網路中心，但是現在你可以聽到包括美國、歐洲、印度、沙烏地阿拉伯等國的政府，正要大力建設AI算力資料中心、基礎建設

雖然不知道這些什麼算力中心、資料中心將來會不會變成蚊子館，但是認真想：蒸汽機工業革命、網路泡沫時期的人們都難以相信現在的科技竟是如此的進步、且走入生活之中，AI產業對人類未來的影響也必定是如此吧？！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

基礎建設 台積電 AMD 網路泡沫 AI

趣 講 股

追蹤

延伸閱讀

台股大波、小波怎麼判？用「漲5跌3」抓進場節奏…杜金龍：台積電每跌30元就是買點

100多萬用00878、00919、0056打造月月配一萬！存股哥：現金流入帳那不僅是數字而已

00919降息後還能穩配？杉本指「0.54可再配1季」：現在股價合理偏貴區間

魏哲家喊三次「不夠」！台積電（2330）產能差三倍…網笑：股價也不夠

相關新聞

AI將會是下個網路泡沫？專家整理出「六大關鍵差異」一定要懂

到底現在的AI產業會不會重蹈當年網路夢幻後的泡沫化？其實現在新世代的投資人大多沒有躬逢舊事，有經歷過的人或許也沒什麼印象了，所以可能無從判斷，而且現在沒有一個專家能保證說得準，就算說準了，你也不一定會

魏哲家喊台積產能仍不足...沒道理看空？網笑「股價也跌不夠」：不打折怎買

在全球 AI 浪潮推升晶圓需求之際，台積電再度站上國際舞台核心位置。晶圓代工龍頭於美國半導體產業協會（SIA）年度大獎中由魏哲家與劉德音同時獲頒最高榮譽，引爆科技圈熱議；尤其魏哲家一句「產能不夠、還是不夠」更成為社群刷屏金句。

三大法人賣超291億！MSCI調整股波動加劇 台股噴7130億大量彈升0.26%

台積電（2330）24日震出7.9萬餘張大量，股價殺尾收在最低價1,375元，台股則整場於高檔震盪，盤中最多漲329.1...

來億股價大漲7% 原來是第4季營收獲利年增幅這麼高

近來台股震盪劇烈，市場買盤紛紛轉進傳產績優族群。其中「世足賽概念股」來億-KY（6890）、儒鴻（1476），由於市場預...

台股爆7130億今年單日最大量 收26504點上漲69點

市場對於美國聯邦準備理事會利率動向看法分歧，台股今天開高後走勢震盪，上下波動近282點，儘管金融、台塑四寶、軍工、生技、...

航海王再起？外資上周狂賣1,453億元 萬海逆勢登買超冠軍

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1,453.84億元，賣超富邦金（2881）13.35萬張最多、另買超萬海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。