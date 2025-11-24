AI將會是下個網路泡沫？專家整理出「六大關鍵差異」一定要懂

到底現在的AI產業會不會重蹈當年網路夢幻後的泡沫化？其實現在新世代的投資人大多沒有躬逢舊事，有經歷過的人或許也沒什麼印象了，所以可能無從判斷，而且現在沒有一個專家能保證說得準，就算說準了，你也不一定會相信。

因為講白一點：「自己的錢，自己負責」，所以這裡提供幾個網路泡沫、AI現況一樣和不一樣的比較，讓你自己去判斷囉！

先講當年網路泡沫和現今AI產業一樣的情況，包括資金瘋狂湧入、相關個股的股價大漲、業界自己信心滿滿、改變世界、人類生活的預測從沒少過...

但是當年網路泡沫和現今AI產業現況不一樣的地方，還是比較多，例如：

一、網路小公司遍地開花、AI公司開得少

當年的新網路公司只要一成立，馬上就有投資機構捧著現金來入股讓你燒錢，當然就形成「一家接著一家開」的盛況；現在的AI產業則是大公司主導居多，小公司成立的少，大多是現有企業的產品標榜加入了AI科技來蹭熱度。

二、網路冒泡漲得兇又猛、AI漲得比較少

以網路科技為主的美國那斯達克指數在網路冒出泡泡的1998～2000年的3年期間，就大漲了3.7倍，而現今投資市場認真看待AI產業是最近這3年（2022～2025年）的事，那斯達克指數只上漲了1.4倍，顯示現在的投資人冷靜多了。

三、新興網路沒賺錢、AI有賺錢

當年新成立的網路公司只管燒錢、沒在賺錢的；現在的AI產業除了最上游的人工智慧（例如Open AI）還沒賺錢，其餘中游做鏟子的輝達、AMD、台積電，下游組裝的鴻海、緯穎都賺大錢。

四、網路冒泡看本夢比、AI看本益比

正因為現在大舉投入AI領域的公司是有在賺錢的、或是用原有營運來支撐，所以各界看待這些公司的投資價格，還是會以「股價除以每股盈餘＝本益比」來衡量，而以前一直燒錢、沒有賺錢的網路公司，就只能用「股價除以夢想＝本夢比」，撐著直到泡沫破掉為止。

五、網路冒泡普遍看漲、AI常常被踩車

當年的投資人沒有經歷過產業的泡沫洗禮（只聽過鬱金香泡沫、蛋塔泡沫，現在有多了個夾娃娃機泡沫），所以新興網路公司一直被看漲；現在的投資人、機構經歷過盛大的網路泡沫之後可精明了，會緊盯著AI公司燒錢的速度、交叉持股做法、營收和獲利情況，而且幾乎一個月就檢視一次：AI產業是不是要泡沫了？

六、網路資本家喊衝、AI多了國家支持

最後是第六點，也是最重要的一點，那就是當年網路冒泡泡時，可沒有任何一個國家的政府說要推動國家級的網路中心，但是現在你可以聽到包括美國、歐洲、印度、沙烏地阿拉伯等國的政府，正要大力建設AI算力資料中心、基礎建設。

雖然不知道這些什麼算力中心、資料中心將來會不會變成蚊子館，但是認真想：蒸汽機工業革命、網路泡沫時期的人們都難以相信現在的科技竟是如此的進步、且走入生活之中，AI產業對人類未來的影響也必定是如此吧？！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。