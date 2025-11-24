MSCI權重調整生效 台股爆量小漲69點季線得而復失

台股今天開高後漲勢震盪收斂，上下波動近282點，尾盤台積電、鴻海下挫，加上指數編纂公司MSCI（明晟）最新權重調整今天收盤生效，終場台股最後一筆爆出新台幣2855.66億元大量，指數小漲69.3點。

加權指數終場收26504.24點，上漲69.3點，成交值爆量放大至新台幣7130.13億元，創今年單日最大量，季線約26507點得而復失。

電子族群成交比重79.8%。電子股指數終場翻黑下挫0.22%，金融上漲1.98%，人工智慧概念股為主的電腦及周邊設備族群小漲0.4%，代表中小型股的櫃買OTC指數上漲1.78%。台股千元高價股漲跌互見，旭隼千元關卡得而復失，高價股維持「23千金」。

主要電子權值股台積電終場收1375元，下跌10元、跌幅0.72%，1400元整數關卡得而復失；鴻海收220元、跌幅2.22%；台達電收893元小跌0.22%，聯發科收1150元上漲0.44%。

記憶體族群南亞科走勢震盪，終場收143元揚升2.14%，華邦電反彈4.6%；台塑四寶南亞收54.8元上揚4.38%，台塑漲1.25%收40.5元。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，投資人對AI產業後市仍有疑慮，台股今天開高走低，雖然台股短線修正，但長期來看AI產業趨勢越趨明確，正向看待第4季至2026年第1季基本面。

沈建宏指出，台股若從4月盤中最低點17306.97點計算，到11月上旬近期高點28554.61點，波段反彈已超過11000點；籌碼面到21日融資水位在3037億元相對高檔，顯示台股漲多後籌碼面持續轉趨凌亂，加上獲利了結賣壓不小，留意台股短線持續技術性修正。