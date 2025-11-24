快訊

交通部推「TPASS 2.0+方案」鼓勵搭國道客運 台北-高雄最高優惠出爐

正式分手新壽 蔣萬安與副總裁會面照曝光「輝達與台北又近一步」

大陸對高市怒火燒向台灣與日本交流協會 央視發文警告

外資上週賣超1453億元連7賣 大砍富邦金13萬張

中央社／ 台北24日電

台股上週下跌962.56點或3.51%，集中市場指數21日收在26434.94點。根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣1453.84億元，為連續第7週賣超。

個股方面，外資上週賣超前3名上市公司為富邦金13萬3488張、華邦電10萬3597張，和友達8萬6924張。

另外值得注意的是，台股前2大權值股台積電和鴻海，上週分別遭外資賣超4萬2753張和5萬8660張，分居外資賣超榜第12和第4名。

買超榜方面，外資上週買超前3名上市公司為萬海6萬7205張、南亞6萬2347張，和日月光投控5萬1613張。

另統計今年初至11月21日止，外資累計賣超金額5220.47億元，外資總持有股票市值為40兆3695億元，占全體上市股票市值比重47.21%。

外資 台股

延伸閱讀

台股上市公司市值上周蒸發3兆 這檔規模竟逆勢增15億居台股ETF之首

台股多空交戰爆七千億天量、小漲收26,504點 台積電跌10元收1,375元

電子持穩生技強勢 台股盤中震盪漲逾220點站穩季線

台指期夜盤翻紅漲197點 法人：台股拚收復季線

相關新聞

AI將會是下個網路泡沫？專家整理出「六大關鍵差異」一定要懂

到底現在的AI產業會不會重蹈當年網路夢幻後的泡沫化？其實現在新世代的投資人大多沒有躬逢舊事，有經歷過的人或許也沒什麼印象了，所以可能無從判斷，而且現在沒有一個專家能保證說得準，就算說準了，你也不一定會

魏哲家喊台積產能仍不足...沒道理看空？網笑「股價也跌不夠」：不打折怎買

在全球 AI 浪潮推升晶圓需求之際，台積電再度站上國際舞台核心位置。晶圓代工龍頭於美國半導體產業協會（SIA）年度大獎中由魏哲家與劉德音同時獲頒最高榮譽，引爆科技圈熱議；尤其魏哲家一句「產能不夠、還是不夠」更成為社群刷屏金句。

三大法人賣超291億！MSCI調整股波動加劇 台股噴7130億大量彈升0.26%

台積電（2330）24日震出7.9萬餘張大量，股價殺尾收在最低價1,375元，台股則整場於高檔震盪，盤中最多漲329.1...

來億股價大漲7% 原來是第4季營收獲利年增幅這麼高

近來台股震盪劇烈，市場買盤紛紛轉進傳產績優族群。其中「世足賽概念股」來億-KY（6890）、儒鴻（1476），由於市場預...

台股爆7130億今年單日最大量 收26504點上漲69點

市場對於美國聯邦準備理事會利率動向看法分歧，台股今天開高後走勢震盪，上下波動近282點，儘管金融、台塑四寶、軍工、生技、...

航海王再起？外資上周狂賣1,453億元 萬海逆勢登買超冠軍

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1,453.84億元，賣超富邦金（2881）13.35萬張最多、另買超萬海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。