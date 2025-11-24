外資上週賣超1453億元連7賣 大砍富邦金13萬張
台股上週下跌962.56點或3.51%，集中市場指數21日收在26434.94點。根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣1453.84億元，為連續第7週賣超。
個股方面，外資上週賣超前3名上市公司為富邦金13萬3488張、華邦電10萬3597張，和友達8萬6924張。
另外值得注意的是，台股前2大權值股台積電和鴻海，上週分別遭外資賣超4萬2753張和5萬8660張，分居外資賣超榜第12和第4名。
買超榜方面，外資上週買超前3名上市公司為萬海6萬7205張、南亞6萬2347張，和日月光投控5萬1613張。
另統計今年初至11月21日止，外資累計賣超金額5220.47億元，外資總持有股票市值為40兆3695億元，占全體上市股票市值比重47.21%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言