魏哲家喊台積產能仍不足...沒道理看空？網笑「股價也跌不夠」：不打折怎買

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電前董事長劉德音（中）20日在矽谷與台積電董事長暨總裁魏哲家（左2）共同獲頒羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）。 中央社
台積電董事長魏哲家與前董事長劉德音，上周共同獲頒美國半導體產業協會（SIA）最高榮譽「羅伯特・諾伊斯獎」，由 AMD 執行長蘇姿丰親自頒發，三巨頭同台畫面堪稱「AI 供應鏈復仇者聯盟」。這是繼 2008 年張忠謀後，台積電第二次拿下全球半導體最高成就獎，象徵台積電在 AI 時代的江湖地位已經不是「龍頭」，而是「大魔王」。

台積電表示，從 7 奈米、5 奈米、3 奈米一路衝到 2 奈米，加上在美、日、歐等地瘋狂蓋廠，已讓全球科技業綁死在它的產能上。然而最爆炸的還是魏哲家在台上自爆：「照大客戶的需求看，台積電現在的產能大概差 3 倍。」甚至還想穿上印著「No more wafer」的 T-shirt 上台，暗示需求強到像真的沒晶圓可用了。

這番談話也被社群解讀為「台積電宣布 AI 大多頭提前開示」有網友發文認為「EPS 200、股價4000 不是夢」，更是直言網路上看空言論沒道理，「台積電是最能直接接觸AI需求的廠商，看是要聽魏哲家的看鄉民的？」

但貼文下也有網友提醒股價漲多拉回難免，「TSM高點修正10%很正常，慢慢撿就好」、「上看3000，拉回就是滿倉滿倉」、「1400以下的台積，都是禮物」、「機構：殺不夠便宜，我們可是不會進場的喔」。

此外，也有網友表示，台積電應該以漲價應對產能不足問題，而非一再擴產「產能不夠是真的，但美國廠成本太高，漲價才是王道」、「我也覺得不夠應該漲價而不是在建太多廠」。

2330台積電 魏哲家

