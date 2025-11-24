航海王再起？外資上周狂賣1,453億元 萬海逆勢登買超冠軍

快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎一波大好運」：短期內荷包飽滿

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1,453.84億元，賣超富邦金（2881）13.35萬張最多、另買超萬海（2615）6.72萬張最多。

上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名萬海買超6.72萬張、第二名南亞（1303）買超6.23萬張、第三名日月光投控（3711）買超5.16萬張。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名：富邦金賣超13.35萬張、第二名華邦電（2344）賣超10.35萬張、第三名：友達（2409）賣超8.69萬張。

上周（11/17~11/21）外資在集中市場賣超為1,453.84億元，另統計自今年初至11月21日止，外資累計賣超為5,220.47億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為40兆3,695.46億元新台幣，占全體上市股票市值的47.21％，較11月14日的42兆112.49億元新台幣，減少1兆6,417.03億元。

