反無人機系統加持 創泓強勢亮燈

創泓科技（7714）今日股價受反無人機系統採購計畫題材激勵，早盤跳空開高後，便迅速上攻亮燈漲停，漲停價142元，上漲12.5元，漲幅9.65%，成交量200張。董事長黃健寧表示，明年資安及無人機反制系統產業趨勢都持續成長，反無人機系統接管產品將會成為硬需求，前景一片光明，公司將會積極搶進軍工、關鍵基礎設施及企業市場，預期2026年營運可望有雙位數成長。

創泓科技上周五於法說會上展示其反無人機系統解決方案，其具備的接管反制能力，被列為籌建中反無人機系統必備功能之一，同時也被列在可攜式無人機反制系統的勞務採購計畫清單之中，此計畫採購金額接近百億，創泓作為唯一具有接管功能的代理商，將有望成為主要受惠者。

黃健寧分析，無人機反制系統分為接管、仿真及干擾，其中又以接管扮演關鍵角色，是唯一能達成軟殺目的的技術。Sentrycs多年來研究無人機通訊協定，擁有最多無人機資料庫，在接管技術布局甚深，未來除攜手搶進政府標案，更看好關鍵基礎設施以及半導體等科技廠均有防治無人機等相關需求。