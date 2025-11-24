台股多空交戰爆七千億天量、小漲收26,504點 台積電跌10元收1,375元

在降息預期重回之下，台股24日反彈，盤中一度重返五日線，惟市場態度仍相對保守，終場漲幅收斂，收在26,504點，上漲69.3點，漲幅0.26%，成交量7,130億元，台積電（2330）終場下跌10元，收1,375元。

盤面上觀察權值股，台積電、鴻海（2317）、台達電（2308）等三大電子權值小跌，而金融股的富邦金（2881）、國泰金（2882）表現亮眼，推動大盤指數上漲。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有康霈*（6919）、光聖（6442）、金山電（8042）等三檔攻上漲停，另有波若威（3163）、穎崴（6515）、創意（3443）、來億-KY（6890）、聯亞（3081）、尖點（8021）、信驊（5274）、旺矽（6223）、蜜望實（8043）、致茂（2360）、華邦電（2344）。

上週台股大盤週跌近千點，週線連收3黑K，且失守季線，主要是外界預期聯準會（Fed）降息機率下修。但聯準會重要官員紐約聯邦銀行總裁威廉斯21日表示支持降息，市場預期降息機率隨後反彈至近7成，預估短線上指數震盪盤堅，年底前有望創新高。

統一投顧表示，聯準會官員威廉斯支持降息，12月降息機率提高至近7成、輝達財報利多、馬斯克發下豪語每年導入新AI晶片設計終產量將超越其他AI晶片數量、蘇姿丰表示到2030年，AI和資料中心的規模將達到每年1兆美元、金控超級法說會本週登場，眾利多因素有望帶動台股於季線獲得支撐並延續多頭行情。惟外資期貨空單達三萬口之上，略影響投資人情緒，預估短線上指數震盪盤堅。

操作上建議季線附近進行加碼，以業績題材族群為布局首選，聚焦：AI概念股（包含散熱、電源及PCB）、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、電力能源相關、成衣製鞋、生技等