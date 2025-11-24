快訊

台股多空交戰爆七千億天量、小漲收26,504點 台積電跌10元收1,375元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股終場收在26,504點，上漲69.3點，漲幅0.26%，成交量7,130億元。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
台股終場收在26,504點，上漲69.3點，漲幅0.26%，成交量7,130億元。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

降息預期重回之下，台股24日反彈，盤中一度重返五日線，惟市場態度仍相對保守，終場漲幅收斂，收在26,504點，上漲69.3點，漲幅0.26%，成交量7,130億元，台積電（2330）終場下跌10元，收1,375元。

盤面上觀察權值股，台積電、鴻海（2317）、台達電（2308）等三大電子權值小跌，而金融股的富邦金（2881）、國泰金（2882）表現亮眼，推動大盤指數上漲。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有康霈*（6919）、光聖（6442）、金山電（8042）等三檔攻上漲停，另有波若威（3163）、穎崴（6515）、創意（3443）、來億-KY（6890）、聯亞（3081）、尖點（8021）、信驊（5274）、旺矽（6223）、蜜望實（8043）、致茂（2360）、華邦電（2344）。

上週台股大盤週跌近千點，週線連收3黑K，且失守季線，主要是外界預期聯準會（Fed）降息機率下修。但聯準會重要官員紐約聯邦銀行總裁威廉斯21日表示支持降息，市場預期降息機率隨後反彈至近7成，預估短線上指數震盪盤堅，年底前有望創新高。

統一投顧表示，聯準會官員威廉斯支持降息，12月降息機率提高至近7成、輝達財報利多、馬斯克發下豪語每年導入新AI晶片設計終產量將超越其他AI晶片數量、蘇姿丰表示到2030年，AI和資料中心的規模將達到每年1兆美元、金控超級法說會本週登場，眾利多因素有望帶動台股於季線獲得支撐並延續多頭行情。惟外資期貨空單達三萬口之上，略影響投資人情緒，預估短線上指數震盪盤堅。

操作上建議季線附近進行加碼，以業績題材族群為布局首選，聚焦：AI概念股（包含散熱、電源及PCB）、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、電力能源相關、成衣製鞋、生技等

降息 台股

魏哲家喊台積產能仍不足...沒道理看空？網笑「股價也跌不夠」：不打折怎買

在全球 AI 浪潮推升晶圓需求之際，台積電再度站上國際舞台核心位置。晶圓代工龍頭於美國半導體產業協會（SIA）年度大獎中由魏哲家與劉德音同時獲頒最高榮譽，引爆科技圈熱議；尤其魏哲家一句「產能不夠、還是不夠」更成為社群刷屏金句。

無懼AI泡沫？他曝2027年前「滿倉+3倍槓桿」持續做多！網：這時機再下車

在全球 AI 浪潮席捲科技市場之際，相關產業前景與是否存在「泡沫」的討論持續升溫。有網友在PTT發文討論AI泡沫，原PO表示，外界經常誤解他的投資立場，甚至有人指稱他「四月被嚇到空手」、「是唱衰 AI 的空軍」、或因「進不去 OpenAI」而心生酸意。對此，他強調，自己只是單純分享帳戶資訊，外界的酸言與帶風向的言論，他並不在意，也從未認同主流媒體的市場觀點。 原PO直指，許多人現在被恐慌影響而賣出股票，但若真的「被洗掉籌碼」，未來可能會後悔。他認為 AI 長線趨勢明確，「至少會一路炒到2027年」，並自述目前採取「滿倉＋三倍槓桿」的積極多頭策略。他指出，這一波AI熱潮難得一遇，「與網路革命、智慧型手機潮流同等級」，平均 15～20 年才會出現一次，若此時錯過，下一次可能要等二十年。

台股爆7130億今年單日最大量 收26504點上漲69點

市場對於美國聯邦準備理事會利率動向看法分歧，台股今天開高後走勢震盪，上下波動近282點，儘管金融、台塑四寶、軍工、生技、...

台股多空交戰爆七千億天量、小漲收26,504點 台積電跌10元收1,375元

在降息預期重回之下，台股24日反彈，盤中一度重返五日線，惟市場態度仍相對保守，終場漲幅收斂，收在26,504點，上漲69...

NAND報價續揚 記憶體族群輪動 華邦電、南亞科走高 群聯高檔整理

記憶體族群24日延續漲價題材走勢分歧，截至午盤約13時，華邦電（2344）在買盤追價下漲逾4%，股價來到54元附近；南亞...

生技醫療族群強勢走揚 美時、藥華藥、國光生第4季動能旺

台股24日開盤指數上漲161.09點，生技醫療股漲勢強勁，相關指數在盤中漲逾3％，指數表現更領先台股各族群。藥華藥（64...

