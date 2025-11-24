快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎一波大好運」：短期內荷包飽滿

設子公司資本額李四川說要8億 輝達副總裁：什麼！這麼小的錢

逼烏克蘭割地的美式施壓！28點和平計畫爭點一次看

NAND報價續揚 記憶體族群輪動 華邦電、南亞科走高 群聯高檔整理

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
記憶體族群走勢分歧。路透
記憶體族群走勢分歧。路透

記憶體族群24日延續漲價題材走勢分歧，截至午盤約13時，華邦電（2344）在買盤追價下漲逾4%，股價來到54元附近；南亞科（2408）同步走高逾2%，站上143元；NAND控制IC與SSD模組大廠群聯（8299）則在千元關卡附近高檔震盪，股價1,050元、小跌約1%。

法人指出，盤面多頭主軸仍在記憶體供不應求與報價大漲。市調機構集邦預估，第4季全球NAND Flash合約價平均將季增5～10%，主因雲端與AI伺服器搶購高容量企業級SSD，加上HDD缺料、雲端業者轉向QLC SSD，使供給吃緊、廠商轉趨積極調價。

集邦並評估，NAND主要供應商近兩年資本支出成長有限，位元產出增幅受控，需求成長卻在AI、資料中心與高階終端裝置帶動下持續超過供給，NAND價格自今年第4季起有機會一路走揚到明年甚至後年。這使市場普遍認為，本輪不是短期景氣循環，而是偏向結構性成長。

在此背景下，以Flash與特殊DRAM為主力產品的華邦電，近期被視為NAND緊俏題材受惠股之一；南亞科則受惠整體記憶體報價走強與庫存去化告一段落，股價維持在相對高檔震盪。法人指出，只要NAND與DRAM報價續揚，相關現貨與合約供應商有機會持續反映獲利向上想像。

至於今日股價拉回的群聯，先前在NAND大廠「減產拚價」與企業級SSD需求火熱加持下，營運與股價已大幅領先反映基本面，法人評估短線屬技術性整理。市場報導指出，群聯高階PCIe Gen4／Gen5控制器與企業級SSD訂單強勁，在NAND供給吃緊、價格維持高檔情況下，中長期營運動能仍被看好。

整體而言，在NAND價格明年仍有續漲預期下，記憶體族群盤中雖有個股漲多拉回，但法人認為，只要AI與雲端資本支出未明顯反轉，本波記憶體多頭循環仍在中段，拉回整理將持續吸引逢低布局資金進場。

NAND 記憶體

延伸閱讀

記憶體大缺貨 顯卡入門款產品恐暫停生產

DRAM 持續看漲 南亞科、華邦成大贏家

外資逆勢買超股聚光 日月光投控、光寶科、群聯等走勢可期

記憶體漲價 OEM硬體廠承壓

相關新聞

魏哲家喊台積產能仍不足...沒道理看空？網笑「股價也跌不夠」：不打折怎買

在全球 AI 浪潮推升晶圓需求之際，台積電再度站上國際舞台核心位置。晶圓代工龍頭於美國半導體產業協會（SIA）年度大獎中由魏哲家與劉德音同時獲頒最高榮譽，引爆科技圈熱議；尤其魏哲家一句「產能不夠、還是不夠」更成為社群刷屏金句。

無懼AI泡沫？他曝2027年前「滿倉+3倍槓桿」持續做多！網：這時機再下車

在全球 AI 浪潮席捲科技市場之際，相關產業前景與是否存在「泡沫」的討論持續升溫。有網友在PTT發文討論AI泡沫，原PO表示，外界經常誤解他的投資立場，甚至有人指稱他「四月被嚇到空手」、「是唱衰 AI 的空軍」、或因「進不去 OpenAI」而心生酸意。對此，他強調，自己只是單純分享帳戶資訊，外界的酸言與帶風向的言論，他並不在意，也從未認同主流媒體的市場觀點。 原PO直指，許多人現在被恐慌影響而賣出股票，但若真的「被洗掉籌碼」，未來可能會後悔。他認為 AI 長線趨勢明確，「至少會一路炒到2027年」，並自述目前採取「滿倉＋三倍槓桿」的積極多頭策略。他指出，這一波AI熱潮難得一遇，「與網路革命、智慧型手機潮流同等級」，平均 15～20 年才會出現一次，若此時錯過，下一次可能要等二十年。

台股爆7130億今年單日最大量 收26504點上漲69點

市場對於美國聯邦準備理事會利率動向看法分歧，台股今天開高後走勢震盪，上下波動近282點，儘管金融、台塑四寶、軍工、生技、...

航海王再起？外資上周狂賣1,453億元 萬海逆勢登買超冠軍

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1,453.84億元，賣超富邦金（2881）13.35萬張最多、另買超萬海...

台股多空交戰爆七千億天量、小漲收26,504點 台積電跌10元收1,375元

在降息預期重回之下，台股24日反彈，盤中一度重返五日線，惟市場態度仍相對保守，終場漲幅收斂，收在26,504點，上漲69...

NAND報價續揚 記憶體族群輪動 華邦電、南亞科走高 群聯高檔整理

記憶體族群24日延續漲價題材走勢分歧，截至午盤約13時，華邦電（2344）在買盤追價下漲逾4%，股價來到54元附近；南亞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。