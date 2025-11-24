NAND報價續揚 記憶體族群輪動 華邦電、南亞科走高 群聯高檔整理

記憶體族群24日延續漲價題材走勢分歧，截至午盤約13時，華邦電（2344）在買盤追價下漲逾4%，股價來到54元附近；南亞科（2408）同步走高逾2%，站上143元；NAND控制IC與SSD模組大廠群聯（8299）則在千元關卡附近高檔震盪，股價1,050元、小跌約1%。

法人指出，盤面多頭主軸仍在記憶體供不應求與報價大漲。市調機構集邦預估，第4季全球NAND Flash合約價平均將季增5～10%，主因雲端與AI伺服器搶購高容量企業級SSD，加上HDD缺料、雲端業者轉向QLC SSD，使供給吃緊、廠商轉趨積極調價。

集邦並評估，NAND主要供應商近兩年資本支出成長有限，位元產出增幅受控，需求成長卻在AI、資料中心與高階終端裝置帶動下持續超過供給，NAND價格自今年第4季起有機會一路走揚到明年甚至後年。這使市場普遍認為，本輪不是短期景氣循環，而是偏向結構性成長。

在此背景下，以Flash與特殊DRAM為主力產品的華邦電，近期被視為NAND緊俏題材受惠股之一；南亞科則受惠整體記憶體報價走強與庫存去化告一段落，股價維持在相對高檔震盪。法人指出，只要NAND與DRAM報價續揚，相關現貨與合約供應商有機會持續反映獲利向上想像。

至於今日股價拉回的群聯，先前在NAND大廠「減產拚價」與企業級SSD需求火熱加持下，營運與股價已大幅領先反映基本面，法人評估短線屬技術性整理。市場報導指出，群聯高階PCIe Gen4／Gen5控制器與企業級SSD訂單強勁，在NAND供給吃緊、價格維持高檔情況下，中長期營運動能仍被看好。

整體而言，在NAND價格明年仍有續漲預期下，記憶體族群盤中雖有個股漲多拉回，但法人認為，只要AI與雲端資本支出未明顯反轉，本波記憶體多頭循環仍在中段，拉回整理將持續吸引逢低布局資金進場。