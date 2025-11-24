生技醫療族群強勢走揚 美時、藥華藥、國光生第4季動能旺
台股24日開盤指數上漲161.09點，生技醫療股漲勢強勁，相關指數在盤中漲逾3％，指數表現更領先台股各族群。藥華藥（6446）、美時（1795）、國光生（4142）近期擁題材，法人預期第4季表現增溫，今日吸引買盤流入；康霈*（6919）也大漲，光麗-KY（6431）、合富-KY（4745）兩檔則雙雙亮燈漲停，整體族群氣勢如虹。
康霈盤中攻上漲停，成交量破萬張。美時一度漲逾半根，成交量破3,600張；藥華藥也大漲4%左右，成交量破1,500張。國光生（4142）盤中漲逾2.6%，成交量破2,000張。高端疫苗（6547）也大漲8%左右，成交量近5,000張。
美時近期有血癌藥、併購雙題材加持。美時表示，旗下血癌藥Lenalidomide的銷售高峰遞延至第4季。近期亞洲市場動能強勁，主要受到東南亞市場的推動；成熟市場如台灣、韓國，也保持穩健表現。
此外，美時近期也表示，該公司對Alvogen US的收購案仍按計畫進展，預期於今年年底前完成，將使美時躋身全球前20大專科製藥公司。美時10月合併營收27.5億元，年增46.04%；前十月累計營收170億元，年增5.85%。
藥華藥上周宣布，評估在美國投資逾5,000萬美元（約新台幣15.6億元）建立蛋白質原料藥新廠，建廠計畫預計明年上半年啟動。新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）也於10月向美國食品藥物管理局（FDA）申請新適應症「原發性血小板過多症（ET）」藥證，目標2026年下半年取證。藥華藥10月營收14億元，年增53.58%；前十月累計營收121.5億元，年增60.23%。
疫苗概念股國光生則受12月流感旺季推助，市場預期需求升溫。加上今年接獲的國際合作生產訂單倍增，因出貨時程依照客戶需求變動，第3季營收將遞延至第4季認列，且前三季布局明年逐漸進入收成期，第4季、明年表現備受市場期待。
