快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎一波大好運」：短期內荷包飽滿

設子公司資本額李四川說要8億 輝達副總裁：什麼！這麼小的錢

逼烏克蘭割地的美式施壓！28點和平計畫爭點一次看

生技醫療族群強勢走揚 美時、藥華藥、國光生第4季動能旺

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
生技產業示意圖。圖為藥品。圖／AI生成
生技產業示意圖。圖為藥品。圖／AI生成

台股24日開盤指數上漲161.09點，生技醫療股漲勢強勁，相關指數在盤中漲逾3％，指數表現更領先台股各族群。藥華藥（6446）、美時（1795）、國光生（4142）近期擁題材，法人預期第4季表現增溫，今日吸引買盤流入；康霈*（6919）也大漲，光麗-KY（6431）、合富-KY（4745）兩檔則雙雙亮燈漲停，整體族群氣勢如虹。

康霈盤中攻上漲停，成交量破萬張。美時一度漲逾半根，成交量破3,600張；藥華藥也大漲4%左右，成交量破1,500張。國光生（4142）盤中漲逾2.6%，成交量破2,000張。高端疫苗（6547）也大漲8%左右，成交量近5,000張。

美時近期有血癌藥、併購雙題材加持。美時表示，旗下血癌藥Lenalidomide的銷售高峰遞延至第4季。近期亞洲市場動能強勁，主要受到東南亞市場的推動；成熟市場如台灣、韓國，也保持穩健表現。

此外，美時近期也表示，該公司對Alvogen US的收購案仍按計畫進展，預期於今年年底前完成，將使美時躋身全球前20大專科製藥公司。美時10月合併營收27.5億元，年增46.04%；前十月累計營收170億元，年增5.85%。

藥華藥上周宣布，評估在美國投資逾5,000萬美元（約新台幣15.6億元）建立蛋白質原料藥新廠，建廠計畫預計明年上半年啟動。新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）也於10月向美國食品藥物管理局（FDA）申請新適應症「原發性血小板過多症（ET）」藥證，目標2026年下半年取證。藥華藥10月營收14億元，年增53.58%；前十月累計營收121.5億元，年增60.23%。

疫苗概念股國光生則受12月流感旺季推助，市場預期需求升溫。加上今年接獲的國際合作生產訂單倍增，因出貨時程依照客戶需求變動，第3季營收將遞延至第4季認列，且前三季布局明年逐漸進入收成期，第4季、明年表現備受市場期待。

延伸閱讀

外國人居留手續費 日本明年擬大漲

台股大漲846點外資僅買超131億元 買賣超冠軍竟「都是金融股」

藥華藥斥資15億 赴美設廠

矽光子紅通通 華星光、波若威大漲原來是這原因

相關新聞

魏哲家喊台積產能仍不足...沒道理看空？網笑「股價也跌不夠」：不打折怎買

在全球 AI 浪潮推升晶圓需求之際，台積電再度站上國際舞台核心位置。晶圓代工龍頭於美國半導體產業協會（SIA）年度大獎中由魏哲家與劉德音同時獲頒最高榮譽，引爆科技圈熱議；尤其魏哲家一句「產能不夠、還是不夠」更成為社群刷屏金句。

無懼AI泡沫？他曝2027年前「滿倉+3倍槓桿」持續做多！網：這時機再下車

在全球 AI 浪潮席捲科技市場之際，相關產業前景與是否存在「泡沫」的討論持續升溫。有網友在PTT發文討論AI泡沫，原PO表示，外界經常誤解他的投資立場，甚至有人指稱他「四月被嚇到空手」、「是唱衰 AI 的空軍」、或因「進不去 OpenAI」而心生酸意。對此，他強調，自己只是單純分享帳戶資訊，外界的酸言與帶風向的言論，他並不在意，也從未認同主流媒體的市場觀點。 原PO直指，許多人現在被恐慌影響而賣出股票，但若真的「被洗掉籌碼」，未來可能會後悔。他認為 AI 長線趨勢明確，「至少會一路炒到2027年」，並自述目前採取「滿倉＋三倍槓桿」的積極多頭策略。他指出，這一波AI熱潮難得一遇，「與網路革命、智慧型手機潮流同等級」，平均 15～20 年才會出現一次，若此時錯過，下一次可能要等二十年。

台股爆7130億今年單日最大量 收26504點上漲69點

市場對於美國聯邦準備理事會利率動向看法分歧，台股今天開高後走勢震盪，上下波動近282點，儘管金融、台塑四寶、軍工、生技、...

航海王再起？外資上周狂賣1,453億元 萬海逆勢登買超冠軍

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1,453.84億元，賣超富邦金（2881）13.35萬張最多、另買超萬海...

台股多空交戰爆七千億天量、小漲收26,504點 台積電跌10元收1,375元

在降息預期重回之下，台股24日反彈，盤中一度重返五日線，惟市場態度仍相對保守，終場漲幅收斂，收在26,504點，上漲69...

NAND報價續揚 記憶體族群輪動 華邦電、南亞科走高 群聯高檔整理

記憶體族群24日延續漲價題材走勢分歧，截至午盤約13時，華邦電（2344）在買盤追價下漲逾4%，股價來到54元附近；南亞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。