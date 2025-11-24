美股四大指數收紅 台股反彈開高 漲價題材繫人氣
上周五美股四大指數均收紅，其中以道瓊工業指數上漲1.0%最高。帶動24日台股反彈開高，盤中最高上漲329點至26,764點。台積電盤中最高上漲20元至1,405元。盤面以漲價題材如PCB、被動元件，以及矽光子、軍工等較有表現。
市場緊盯聯準會是否降息相關訊息，股市波動劇烈，由於AI股估值已高疑慮未散，預計短線台灣加權指數波動加劇，逢低仍可留意前景佳的個股。
台新投顧指出，輝達表示，Blackwell和Rubin的營收能見度達到5,000億美元，Rubin平台將在2026下半年量產，傳輸技術、PCB板材、供電、散熱等都將升級，相關供應鏈可留意。因應台積電加大赴美投資，部分廠務公司赴美增設辦公室，相關廠務工程廠商將迎來長多趨勢，看好廠務相關個股。隨著AI發展進入推理階段，將會更仰賴光通訊、矽光子等相關應用加入到AI伺服器中，加上相關方案開始具成本優勢，可留意矽光子相關個股。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言