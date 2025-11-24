軍工概念股高飛 雷虎漲停、漢翔亞航勁揚

快訊

中央社／ 台北24日電

台灣力拚成為「無人機民主供應鏈亞洲中心」，政府傳擬斥資逾百億元採購反無人機系統，帶動無人機等軍工概念股今天股價高飛，雷虎攻上漲停122元，漢翔漲逾4%，亞航、長榮航太等勁揚。

媒體報導，行政院國土安全辦公室與國防部準備斥資百億元以上採購反無人機系統，要求必須引進以色列獨有的「接管」性能，能針對闖入特定空域的無人機，藉由駭客技術，強制接管、沒收；針對大疆無人機獨有的OcuSync通訊協定技術進行破解。

行政院會先前通過「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計2025年到2030年投入新台幣442億元，力拚2030年國內無人機產值突破400億元，打造台灣成為「無人機民主供應鏈亞洲中心」。

台股今天軍工股強勢反彈，尤以無人機概念股領軍，雷虎早盤強攻漲停122元，漢翔漲逾4%，亞航、長榮航太漲約5%、中光電上漲約4%。

軍工股造船族群今天也表態，台船漲逾3%，龍德造船大漲近7%。

漢翔目前在無人機領域的布局多軌並行，自行開發無人機反制系統外，也協助具研發能力的中小企業提供量產支援，助攻聯盟合作業者參與大型標案。

漢翔先前表示，研發的「無人機反制系統」，可整合偵測、識別、目獲與反制4大能力，偵測範圍達5公里、360度全方位偵測，對於進入防禦半徑的無人機，能快速辨識機種、高度與速度，並溯源回追入侵操控手所在位置；「目獲」則是透過EO/IR（光學與紅外線偵測模組）取得目標影像。

雷虎先前董事會通過，為配合未來營運發展及軍、商用無人載具的研發與量產需求，購置位於嘉義縣的土地與廠房。

