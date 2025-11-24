快訊

「因愚蠢好奇心誤觸法律」黃子佼和所有被害人達成和解！聲明全文曝光

中職／未聽說樂天要轉賣 蔡其昌初步了解開記者會因回應2訴求

好市多黑五攻略！家電買「這台」最狂現省27000 老會員憑2物領免費熟食

矽光子火力全開！光聖創新天價、穩懋鎖漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
矽光子概念股成為盤面焦點。（本報系資料庫）
矽光子概念股成為盤面焦點。（本報系資料庫）

台股24日在台積電（2330）帶隊反彈下，落於高檔震盪，矽光子概念股成為盤面焦點。穩懋（3105）、光聖（6442）雙雙亮燈漲停鎖死，光聖更刷新歷史天價1,230元，穎崴（6515）、波若威大漲逾8%，華星光（4979）、旺矽（6223）、惠特（6706）、上詮（3363）、力碁（8111）等亦強勢走高，成為今日多頭最鮮明的指標族群。

穩懋營運明顯回溫，第3季受惠南科廠處分利益與美系手機客戶新機挹注，稅後純益達10.7億元、年增達369%，EPS 2.52元，成功由虧轉盈。公司對第4季維持正向展望，預期營收將小幅季增，毛利率約high-twenties（26%至29%）。穩懋強調，AI運算需求正快速推升雷射光源與光通訊元件需求，HBT與pHEMT技術在產業中具備優勢，並將光學元件視為未來營運成長的「第三隻腳」。10月營收更攀上16個月高點，反映PA產業的復甦力道正持續增溫。

光聖同樣氣勢如虹，在資料傳輸量爆炸性成長的推動下，光纖模組規格升級速度驚人，從過去的288芯一路提升至6,912芯，且仍往更高規格進化。隨著Google最新AI模型Gemini 3帶起更高密度算力需求，市場普遍預期Google將加速擴建AI伺服器叢集，光聖營運動能因此持續加速。

營運數據亦強勢背書光聖的成長力道，10月營收10.06億元、年增逾七成，改寫同期新高；第3季EPS達7.02元、創歷史新高，前三季EPS合計13.87元，顯示光通訊需求的結構性成長正在發酵。法人認為，800G模組出貨量邁入加速期，下階段共同光學封裝（CPO）商機浮現，光聖、華星光、波若威（3163）等有望受惠下一波升級潮。

雖然全球市場近期因聯準會政策不確定性與美股AI估值修正而風險偏好降溫，但輝達財報強於預期，再度凸顯台灣在AI硬體供應鏈中不可取代的關鍵角色。包括先進製程、CoWoS封裝、伺服器組裝、水冷散熱、高速交換器、光通訊模組、ABF基板等完整鏈結，使台股具備中長線支撐。

在政策與資金面雜音逐步消化後，法人普遍認為AI趨勢仍強，矽光子與高速光通訊族群具備明確的成長能見度，可多加留意。

延伸閱讀

鈊象深耕海外市場 明年EPS有望上看46.7元

台股跌深反彈行情有影 專家建議逢低布局AI、矽光子等族群

複製光聖飆漲的矽光子：華星光

矽光子紅通通 華星光、波若威大漲原來是這原因

相關新聞

無懼AI泡沫？他曝2027年前「滿倉+3倍槓桿」持續做多！網：這時機再下車

在全球 AI 浪潮席捲科技市場之際，相關產業前景與是否存在「泡沫」的討論持續升溫。有網友在PTT發文討論AI泡沫，原PO表示，外界經常誤解他的投資立場，甚至有人指稱他「四月被嚇到空手」、「是唱衰 AI 的空軍」、或因「進不去 OpenAI」而心生酸意。對此，他強調，自己只是單純分享帳戶資訊，外界的酸言與帶風向的言論，他並不在意，也從未認同主流媒體的市場觀點。 原PO直指，許多人現在被恐慌影響而賣出股票，但若真的「被洗掉籌碼」，未來可能會後悔。他認為 AI 長線趨勢明確，「至少會一路炒到2027年」，並自述目前採取「滿倉＋三倍槓桿」的積極多頭策略。他指出，這一波AI熱潮難得一遇，「與網路革命、智慧型手機潮流同等級」，平均 15～20 年才會出現一次，若此時錯過，下一次可能要等二十年。

矽光子火力全開！光聖創新天價、穩懋鎖漲停

台股24日在台積電（2330）帶隊反彈下，落於高檔震盪，矽光子概念股成為盤面焦點。穩懋（3105）、光聖（6442）雙雙...

MSCI調整生效倒數！股王信驊強攻 增刪個股走勢全都露

MSCI最新半年度調整將於24日收盤後正式生效，台股成分股異動牽動市場資金流向。台積電（2330）本次遭調降0.51個百...

凱基投顧預期伺服器需求明年續旺 保守看PC與智慧型手機

近期因AI與通用型伺服器需求暢旺，DRAM與NAND記憶體價格大幅攀升，凱基投顧發布2026年IT裝置出貨量研究報告指出...

金融超級法說周鳴槍！富邦金站回5日線熱場 五大重點一次看

金控龍頭之一的富邦金（2881）22日舉辦運動家庭日，董事長蔡明忠於會上除了表示「健康比賺錢重要」，也指出今年獲利將力戰...

台股強彈329點！光學、PCB、軍工全面走強 千金股精測、光聖漲停

台股24日表現反彈，截至上午10點半，盤初開高率先上衝至最高26,764點，一度上漲329點； 盤中光學、遊戲、光電、P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。