矽光子火力全開！光聖創新天價、穩懋鎖漲停

台股24日在台積電（2330）帶隊反彈下，落於高檔震盪，矽光子概念股成為盤面焦點。穩懋（3105）、光聖（6442）雙雙亮燈漲停鎖死，光聖更刷新歷史天價1,230元，穎崴（6515）、波若威大漲逾8%，華星光（4979）、旺矽（6223）、惠特（6706）、上詮（3363）、力碁（8111）等亦強勢走高，成為今日多頭最鮮明的指標族群。

穩懋營運明顯回溫，第3季受惠南科廠處分利益與美系手機客戶新機挹注，稅後純益達10.7億元、年增達369%，EPS 2.52元，成功由虧轉盈。公司對第4季維持正向展望，預期營收將小幅季增，毛利率約high-twenties（26%至29%）。穩懋強調，AI運算需求正快速推升雷射光源與光通訊元件需求，HBT與pHEMT技術在產業中具備優勢，並將光學元件視為未來營運成長的「第三隻腳」。10月營收更攀上16個月高點，反映PA產業的復甦力道正持續增溫。

光聖同樣氣勢如虹，在資料傳輸量爆炸性成長的推動下，光纖模組規格升級速度驚人，從過去的288芯一路提升至6,912芯，且仍往更高規格進化。隨著Google最新AI模型Gemini 3帶起更高密度算力需求，市場普遍預期Google將加速擴建AI伺服器叢集，光聖營運動能因此持續加速。

營運數據亦強勢背書光聖的成長力道，10月營收10.06億元、年增逾七成，改寫同期新高；第3季EPS達7.02元、創歷史新高，前三季EPS合計13.87元，顯示光通訊需求的結構性成長正在發酵。法人認為，800G模組出貨量邁入加速期，下階段共同光學封裝（CPO）商機浮現，光聖、華星光、波若威（3163）等有望受惠下一波升級潮。

雖然全球市場近期因聯準會政策不確定性與美股AI估值修正而風險偏好降溫，但輝達財報強於預期，再度凸顯台灣在AI硬體供應鏈中不可取代的關鍵角色。包括先進製程、CoWoS封裝、伺服器組裝、水冷散熱、高速交換器、光通訊模組、ABF基板等完整鏈結，使台股具備中長線支撐。

在政策與資金面雜音逐步消化後，法人普遍認為AI趨勢仍強，矽光子與高速光通訊族群具備明確的成長能見度，可多加留意。