無懼AI泡沫？他曝2027年前「滿倉+3倍槓桿」持續做多！網：這時機再下車

在全球 AI 浪潮席捲科技市場之際，相關產業前景與是否存在「泡沫」的討論持續升溫。有網友在PTT發文討論AI泡沫，原PO表示，外界經常誤解他的投資立場，甚至有人指稱他「四月被嚇到空手」、「是唱衰 AI 的空軍」、或因「進不去 OpenAI」而心生酸意。對此，他強調，自己只是單純分享帳戶資訊，外界的酸言與帶風向的言論，他並不在意，也從未認同主流媒體的市場觀點。

原PO直指，許多人現在被恐慌影響而賣出股票，但若真的「被洗掉籌碼」，未來可能會後悔。他認為 AI 長線趨勢明確，「至少會一路炒到2027年」，並自述目前採取「滿倉＋三倍槓桿」的積極多頭策略。他指出，這一波AI熱潮難得一遇，「與網路革命、智慧型手機潮流同等級」，平均 15～20 年才會出現一次，若此時錯過，下一次可能要等二十年。

原PO進一步以比喻說明目前的科技企業處境。他認為，AI 公司相當於「預售屋模式」，2027 年才需開始承擔大筆成本與負擔，現階段則是全力擴張與預收市場紅利。因此，他主張任何試圖宣稱「泡沫即將破裂」的說法，都只是在「誤導投資人交出籌碼」。

對此AI大多頭言論，其他網友也紛紛留言，有人表示「泡沫不是短期就破，還需要堆更多的錢、人們還需要更瘋狂」，也有網友認為科技長線趨勢明確，不可能停留在2025年的水平，「整天講泡沫的是不是覺的人類科技就停在2025年，之后的100年跟2025一模一樣，而且什麼叫泡沫？從此停止發展AI晶片？」、「認同，2027前都看多，至少等open ai上市再下車」。

更有人指出「AI 就像所有科技革命一樣，不會消失，只會演進」。也有網友認為AI與2000年的.com泡沫狀況不同，「.com那個就像是碰到女生手就開始想小孩名字叫啥」、「.com是夢太多，能力沒到就在想20年後的事，類似現在夢AI機器人可以取代很多事」。