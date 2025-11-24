電子持穩生技強勢 台股盤中震盪漲逾220點站穩季線
美國聯邦準備理事會（Fed）官員釋出降息訊號，台股今天開盤走揚，早盤最高26764.13點，上漲329.19點，之後走勢震盪，上下波動近282點，拚站穩季線約26509點之上，生技族群強勢，電子權值股持穩。
到10時44分，加權指數26656.78點，上漲221.84點，漲幅0.84%，成交值約新台幣2456.04億元，其中電子股盤中漲0.51%，金融勁揚1.46%，電子成交比重約77%。
代表中小型股的櫃買OTC指數揚升1.48%。股價超過千元的高價股漲跌互見，高價股維持「23千金」。
主要電子權值股台積電、台達電、聯發科、聯電漲幅在1%內，鴻海盤中跌1.33%，日月光投控勁揚1.9%，國巨漲2.4%，人工智慧（AI）概念股廣達漲1%、緯創守平盤。
台塑四寶中的南亞勁揚3.2%，記憶體族群南亞科盤中翻紅漲2.5%，華邦電勁揚4.7%。
台新投顧副總經理黃文清表示，AI泡沫不太可能自單一企業財報中顯現，長期來看AI產業龍頭成長、主要客戶需求強勁，台股上週五過度反應，今天市場情緒冷卻後跌深反彈。
展望台股後市，黃文清表示，短期資金面因素影響不大，台股若能在季線以上止穩，反彈可期。
