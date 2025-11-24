電子持穩生技強勢 台股盤中震盪漲逾220點站穩季線

在全球 AI 浪潮席捲科技市場之際，相關產業前景與是否存在「泡沫」的討論持續升溫。有網友在PTT發文討論AI泡沫，原PO表示，外界經常誤解他的投資立場，甚至有人指稱他「四月被嚇到空手」、「是唱衰 AI 的空軍」、或因「進不去 OpenAI」而心生酸意。對此，他強調，自己只是單純分享帳戶資訊，外界的酸言與帶風向的言論，他並不在意，也從未認同主流媒體的市場觀點。 原PO直指，許多人現在被恐慌影響而賣出股票，但若真的「被洗掉籌碼」，未來可能會後悔。他認為 AI 長線趨勢明確，「至少會一路炒到2027年」，並自述目前採取「滿倉＋三倍槓桿」的積極多頭策略。他指出，這一波AI熱潮難得一遇，「與網路革命、智慧型手機潮流同等級」，平均 15～20 年才會出現一次，若此時錯過，下一次可能要等二十年。

