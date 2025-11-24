快訊

MSCI調整生效倒數！股王信驊強攻 增刪個股走勢全都露

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
MSCI調整成分股。（路透）
MSCI調整成分股。（路透）

MSCI最新半年度調整將於24日收盤後正式生效，台股成分股異動牽動市場資金流向。台積電（2330）本次遭調降0.51個百分點、至58.03%，為權重下修最多的個股，股價走勢備受關注。

而在MSCI全球標準指數調整中，台股新增信驊（5274）、貿聯-KY（3665）、致茂（2360）、金像電（2368）、京元電（2449）、東元（1504）六檔，剔除宏碁（2353）、友達（2409）、微星（2377）、矽力-KY（6415）、聯強（2347）、旭隼（6409）、大聯大（3702）等七檔。

今日股價表現上，新增股中，信驊氣勢最旺，早盤一度強彈逾8.5%、觸及6,600元，收復5日線；致茂也強勢上漲超過4%，股價重返800元之上；京元電維持小漲。然而 東元、金像電、貿聯-KY雖開高，但盤中不敵賣壓、陸續翻黑，新增股整體呈現分歧走勢。

剔除名單中，多數個股僅小幅震盪，大聯大跌逾1.2%，其餘如宏碁、友達、微星、聯強等皆小漲，旭隼、矽力-KY則小跌或小漲，並未見劇烈反應。

此外，台積電被調降權重0.51個百分點、至58.03%，是本次MSIC台股名單中下修幅度最大的成分股，早盤股價開高15元、報1,400元，盤初最高1405元、最低曾翻黑至1380元，目前落於1395~1400元高檔狹幅整理。

台積電年度供應鏈論壇（SCM Forum）將在25日登場，被視為掌握明年資本支出、先進製程投資節奏的重要指標。法人預期，在AI需求強勁推動下，台積電明年資本支出上看 500 億美元，相關供應鏈備受市場關注。

而本次權重調升幅度最大者為致茂、調升0.42個百分點。致茂受惠AI電力架構轉換（800V 高壓直流電）、SLT系統級測試需求增溫，以及量測業務擴張，外資看好其中長期成長動能。

台股今日在台積電彈升帶動下於高檔震盪，市場普遍關注MSCI在盤後生效的尾盤動向。

台積電 台股

相關新聞

在全球 AI 浪潮席捲科技市場之際，相關產業前景與是否存在「泡沫」的討論持續升溫。有網友在PTT發文討論AI泡沫，原PO表示，外界經常誤解他的投資立場，甚至有人指稱他「四月被嚇到空手」、「是唱衰 AI 的空軍」、或因「進不去 OpenAI」而心生酸意。對此，他強調，自己只是單純分享帳戶資訊，外界的酸言與帶風向的言論，他並不在意，也從未認同主流媒體的市場觀點。 原PO直指，許多人現在被恐慌影響而賣出股票，但若真的「被洗掉籌碼」，未來可能會後悔。他認為 AI 長線趨勢明確，「至少會一路炒到2027年」，並自述目前採取「滿倉＋三倍槓桿」的積極多頭策略。他指出，這一波AI熱潮難得一遇，「與網路革命、智慧型手機潮流同等級」，平均 15～20 年才會出現一次，若此時錯過，下一次可能要等二十年。

台股24日在台積電（2330）帶隊反彈下，落於高檔震盪，矽光子概念股成為盤面焦點。穩懋（3105）、光聖（6442）雙雙...

MSCI最新半年度調整將於24日收盤後正式生效，台股成分股異動牽動市場資金流向。台積電（2330）本次遭調降0.51個百...

近期因AI與通用型伺服器需求暢旺，DRAM與NAND記憶體價格大幅攀升，凱基投顧發布2026年IT裝置出貨量研究報告指出...

金控龍頭之一的富邦金（2881）22日舉辦運動家庭日，董事長蔡明忠於會上除了表示「健康比賺錢重要」，也指出今年獲利將力戰...

台股24日表現反彈，截至上午10點半，盤初開高率先上衝至最高26,764點，一度上漲329點； 盤中光學、遊戲、光電、P...

