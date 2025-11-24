台股早盤漲逾320點 收復季線挑戰27000點
美股翻紅，美國聯邦準備理事會（Fed）官員釋出降息訊息，台股今天開盤揮別21日大跌陰霾，反彈勁揚，早盤最高26764.13點，上漲329.19點，收復季線約26510點，挑戰重返27000點。
主要電子權值股台積電最高上漲20元，漲幅1.44%，重返1400元至1405元，鴻海、台達電、聯發科小漲，記憶體南亞科由黑翻紅，人工智慧（AI）伺服器概念股廣達、緯創走堅，緯穎翻黑。股價超過千元的高價股強勢，增加至「24千金」。
法人指出，地位僅次於主席鮑爾（Jerome Powell）的美聯準會重量級官員表示降息仍有空間，市場期待上升，美股21日止穩，台股今天盤勢回神，AI題材並未熄火，台股站穩季線伺機反彈動能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言