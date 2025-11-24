快訊

老師難為／輕拍肩膀被控不當管教 防禦性教學自保有必要

美烏會談內幕曝光！外媒爆料檯面下火藥味十足 美控烏克蘭帶風向

準天琴颱風恐發展 氣象專家揭時程、最新預測路徑

台股早盤漲逾320點 收復季線挑戰27000點

中央社／ 台北24日電

美股翻紅，美國聯邦準備理事會（Fed）官員釋出降息訊息，台股今天開盤揮別21日大跌陰霾，反彈勁揚，早盤最高26764.13點，上漲329.19點，收復季線約26510點，挑戰重返27000點。

主要電子權值股台積電最高上漲20元，漲幅1.44%，重返1400元至1405元，鴻海、台達電、聯發科小漲，記憶體南亞科由黑翻紅，人工智慧（AI）伺服器概念股廣達、緯創走堅，緯穎翻黑。股價超過千元的高價股強勢，增加至「24千金」。

法人指出，地位僅次於主席鮑爾（Jerome Powell）的美聯準會重量級官員表示降息仍有空間，市場期待上升，美股21日止穩，台股今天盤勢回神，AI題材並未熄火，台股站穩季線伺機反彈動能。

台股 降息

延伸閱讀

FED三把手突然放鴿！12月降息機率飆破7成…網喊：年底三萬不要不信

經濟學家：Fed下月會降息 延續脆弱的經濟復甦

聯準會內部分歧擴大 川普就算換掉鮑爾 也未必能如願降息…

聯準會理事華勒：就業市場疲弱 支持連三度降息

相關新聞

台股開高走高早盤漲逾300點 台積電上揚15元站回1,400元

台股24日開盤指數上漲161.09點，開盤指數為26,596.03點，多頭持續上攻將指數拉高，早盤漲逾300點。台積電（...

台股跌深反彈行情有影 專家建議逢低布局AI、矽光子等族群

台股上周在各項國際利空干擾下，市場賣壓大舉出籠，衝擊指數重挫962點，周K連三跌，大盤新一波季線保衛戰登場。不過市場專家...

台股守穩季線股 多頭明燈…台積、日月光等將帶動大盤擺脫頹勢

台股在美股上周五（21日）反彈下，將化解今日季線保衛戰的部分壓力。其中，台積電ADR雖失守季線，但現貨股價仍穩守在季線之...

陳正偉專欄／布局AI族群 靜待落底訊號

近期全球金融市場波動加劇，主要受到聯準會政策轉折不確定性、美股高估值AI個股修正，以及國際資金在利率路徑明朗前調整部位等...

一周盤前股市解析／軍工、塑化、金融 可留意

儘管輝達執行長黃仁勳積極回應駁斥AI泡沫說，但股價在財報公布後第一個交易日走跌中，拖累台股上周五（21日）開跌近600點...

就市論勢／AI 需求熱 雲端長線俏

AI需求熱絡，帶動相關供應鏈外銷動能，台灣9月景氣對策信號由與綠燈轉為黃紅燈，綜合判斷分數為35分，較8月跳升4分，景氣已穩健復甦；批發、零售及餐飲業營業額轉呈黃紅燈、製造業銷售量指數轉呈紅燈，市場活絡氛圍顯見；股價指數也因股市走高，轉為黃紅燈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。