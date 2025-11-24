台股開高走高早盤漲逾300點 台積電上揚15元站回1,400元

台股24日開盤指數上漲161.09點，開盤指數為26,596.03點，多頭持續上攻將指數拉高，早盤漲逾300點。台積電（2330）開盤價1,400元，上漲15元。

群益投顧表示，AI產業正進行結構性轉變與資源配置調整，市場開始拿放大鏡審視是真金白銀抑或是吹牛胡謅；美國聯準會12月降息機率戲劇性大幅攀升，市場再度燃起降息期盼。台灣經濟基本面穩健無虞，美股走勢牽動台股表現。

市場瀰漫各種多空變數，投資人情緒易受干擾，指數大幅波動，能否止穩是觀察重點。震盪幅度恐擴大之際，建議現金為王、擇優謹慎操作。

操作題材可留意：蘋果積極擴建AI生態系，市場傳聞蘋果2026年將推出五款新產品：摺疊iPhone、HomePad智慧家居控制系統、首款智慧眼鏡（Apple Glasses）、智慧監控攝影機、M6 MacBook Pro，顯示蘋果在逐漸突破AI瓶頸後，正快馬加鞭布建完整蘋果AI生態系。

上周五（21日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為46,245.41點，上漲493.11點、漲幅1.08%；S&P500指數上漲0.98%；那斯達克指數上漲0.88%；費半指數上漲0.86%。台積電ADR跌0.88%。

美國紐約聯準銀行總裁威廉斯(John Williams)上周五發表最新談話，認為目前貨幣政策僅為適度限制性，由於就業風險上升且通膨持續減退，強調仍有空間調整政策立場，此番言論激勵投資人對聯準會12月降息機率由35.6%大增至71%激勵美股走強。

三大法人上周五集中市場合計賣超1078.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超915.9億元，投信賣超10.2億元，自營商（自行買賣）賣超141.2億元，自營商（避險）賣超11.9億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加6,432口至6,961口，其中，外資淨空單增加9,041口至33,208口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加7,539口至7,814口。

選擇權未平倉量部分，11月F3大量區買權OI落在26,800點，賣權最大OI落在26,450點 ; 月買權最大OI落在28,500點，月賣權最大OI落在25,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.33下降至0.93。VIX指數上升5.93至30.35。外資台指期買權淨金額0.42億元 ; 賣權淨金額0.53億元。整體選擇權籌碼面偏空。