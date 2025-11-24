台股跌深反彈行情有影 專家建議逢低布局AI、矽光子等族群

台股上周在各項國際利空干擾下，市場賣壓大舉出籠，衝擊指數重挫962點，周K連三跌，大盤新一波季線保衛戰登場。不過市場專家預期，隨短線跌幅已深，本周有機會醞釀跌深反彈行情，基本面仍將是最大靠山，逢低可布局AI等業績成長股。

上周台股在國際金融情勢險峻下，再加上外資年終結帳、特定主力大舉退場等多空因素包圍中，行情上沖下洗，但隨美股止跌回穩，加上法人圈看好上市櫃公司第4季獲利，有望再次突破1兆元，在基本面當靠山下，大盤有望迎來一波跌深反彈行情。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩，基本面仍將是台股最強而有力的後盾，因為觀察輝達黃仁勳在財報法說會內容，首先，Blackwell銷售火熱到難以置信，同時，推出已五、六年的H系列仍在出貨，也就是目前空方對AI業者在財報的折舊認列年限等質疑，並不存在。

其次，優於市場預期的第4季展望，營收達650億美元，勝於第3季的570億美元，意即台股AI供應鏈第4季業績表現可期，尤其是龍頭的台積電（2330）11、12月營收有望優於過往季節性的波動，達成、甚至超出財測指引上限，連帶整體台股第4季獲利有望接近第3季歷史新高的1.25兆水準，約在1.2兆元附近，基本面成為台股最有力靠山。

萬寶投顧執行長賴建承、台新投顧總經理江浩農指出，雖市場對本波季線能否穩守，多抱持保守的態度，不過，在台灣50成分股第4季獲利有望年增8%，獲利表現亮麗中，季線向下空間有限，逢低仍可逐步布局，包括基本面前景看好的半導體、伺服器、組裝、散熱、CCL、PCB等AI供應鏈，及長線看好基期偏低的載板、矽光子等族群。

分析師建議，由於目前正處外資年終結帳期，繼10月賣超991億元後，11月迄今，再賣3,576億元，二個月合計賣超達4,568億元後，由於此賣壓可能至12月初、外資陸續展開年底長假後，才會正式告一段落，因此，近期操作宜避開外資調節的個股，留意年底作帳的投信加碼股。