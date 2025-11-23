凱基投顧：AI投資熱潮尚未見頂 2026年台股上看33,000點

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

凱基投顧指出，人工智慧（AI）投資熱潮尚未見頂，預期2026年將延續自 2023年啟動以來的多頭循環。預估 2026 年台股加權指數高點上看33,000點，約當21倍本益比，低點則可能下探至25,000點，約當16倍本益比。

不過，凱基投顧也提醒，儘管AI狂潮支撐多頭延續至2026 年，但市場波動也同步升高，主要原因有三。一是台股累計漲幅已大，且評價面逼近上緣。二是美國將舉行期中選舉，帶來政策與政治不確定性。三是美國聯準會（Fed）降息節奏存在變數。

凱基投顧指出，在2026年，台股有望重演「微笑曲線」慣性，也就是第1季延續漲勢，第2-3季出現健康性修正，第4季行情重新轉強。

凱基投顧分析，儘管AI股估值偏高，但軍備競賽支撐2026年獲利維持高度成長。AI股對台股獲利貢獻度已突破六成，在AI軍備競賽持續推進下，台股獲利年增將由2025年的14%擴大至2026年的20%。AI基礎建設雖仍由大型雲端服務供應商（CSP）主導，但新創型業者與主權AI積極投入，使訂單結構更多元與穩定。

凱基投顧指出，從時間序列觀察，AI強勁訂單已推動台股累計四季獲利自2023年第4季起連續九季走升，預期此趨勢將延續至2026第4季後，屆時有望創下連續13季獲利新高紀錄，彰顯產業結構性成長動能。

