就市論勢／AI 需求熱 雲端長線俏

盤勢分析

AI需求熱絡，帶動相關供應鏈外銷動能，台灣9月景氣對策信號由與綠燈轉為黃紅燈，綜合判斷分數為35分，較8月跳升4分，景氣已穩健復甦；批發、零售及餐飲業營業額轉呈黃紅燈、製造業銷售量指數轉呈紅燈，市場活絡氛圍顯見；股價指數也因股市走高，轉為黃紅燈。

隨著AI、高效能運算（HPC）及雲端服務需求的蓬勃發展，台灣10月出口總金額達618億美元，創歷年單月新高，AI帶來的龐大商機，正驅使相關供應鏈不斷擴充先進製程產能，並吸引國際先進材料、設備以及智慧應用領域相繼投入市場。

投資建議

展望後市，台股預期將維持高檔震盪偏多格局，北美主要雲端服務供應商（CSP）對AI資本支出需求變化，及美國聯準會利率政策的前瞻指引，將是後續關注焦點。

近期AI為首的科技類股因估值過高，引發投資人獲利了結賣壓，然而美國四大雲端服務供應商財報會議釋出極為樂觀的資本支出展望。

市場預估，美國主要雲端服務業者2025年資本支出將逾4,000億美元，年增率高達66%。此外，各大雲端服務供應商皆預期，AI硬體短缺將持續到2026上半年、甚至更久。

雲端服務供應商資本支出占營運現金流的比例仍在可控範圍內，且今年第3季自由現金流持續改善，顯示其財務體質健康。市場仍偏多看好2026年的AI需求暢旺態勢。

傳產金融方面，台灣傳統產業復甦腳步仍落後於科技業，面臨結構性挑戰。雖然全球製造業庫存調整逐漸進入尾聲，但原物料、塑化等大宗商品類股獲利前景仍高度受制疲弱的全球終端需求，與不穩定的原物料價格，多數傳產龍頭缺乏強勁的成長動能，市場表現將持續承壓。