快訊

為符社會現況…立院法制局：旁系血親禁婚 建議限縮至4親等內

我採購反無人機系統…擬引進以技術 鎖定「接管」大疆無人機

就市論勢／AI 需求熱 雲端長線俏

經濟日報／ 凱基投信台股投資團隊

盤勢分析

AI需求熱絡，帶動相關供應鏈外銷動能，台灣9月景氣對策信號由與綠燈轉為黃紅燈，綜合判斷分數為35分，較8月跳升4分，景氣已穩健復甦；批發、零售及餐飲業營業額轉呈黃紅燈、製造業銷售量指數轉呈紅燈，市場活絡氛圍顯見；股價指數也因股市走高，轉為黃紅燈。

隨著AI、高效能運算（HPC）及雲端服務需求的蓬勃發展，台灣10月出口總金額達618億美元，創歷年單月新高，AI帶來的龐大商機，正驅使相關供應鏈不斷擴充先進製程產能，並吸引國際先進材料、設備以及智慧應用領域相繼投入市場。

投資建議

展望後市，台股預期將維持高檔震盪偏多格局，北美主要雲端服務供應商（CSP）對AI資本支出需求變化，及美國聯準會利率政策的前瞻指引，將是後續關注焦點。

近期AI為首的科技類股因估值過高，引發投資人獲利了結賣壓，然而美國四大雲端服務供應商財報會議釋出極為樂觀的資本支出展望。

市場預估，美國主要雲端服務業者2025年資本支出將逾4,000億美元，年增率高達66%。此外，各大雲端服務供應商皆預期，AI硬體短缺將持續到2026上半年、甚至更久。

雲端服務供應商資本支出占營運現金流的比例仍在可控範圍內，且今年第3季自由現金流持續改善，顯示其財務體質健康。市場仍偏多看好2026年的AI需求暢旺態勢。

傳產金融方面，台灣傳統產業復甦腳步仍落後於科技業，面臨結構性挑戰。雖然全球製造業庫存調整逐漸進入尾聲，但原物料、塑化等大宗商品類股獲利前景仍高度受制疲弱的全球終端需求，與不穩定的原物料價格，多數傳產龍頭缺乏強勁的成長動能，市場表現將持續承壓。

雲端服務 AI 市場

延伸閱讀

台積電高檔下殺快接？陳重銘「股災跟著國家隊進場」：出現長線甜甜價

沛亨積極擴充光纖產能

緯創、神達 押逾五個月

輝達攜手安謀 代工廠摩拳擦掌搶ASIC伺服器商機

相關新聞

台股跌深反彈行情有影 專家建議逢低布局AI、矽光子等族群

台股上周在各項國際利空干擾下，市場賣壓大舉出籠，衝擊指數重挫962點，周K連三跌，大盤新一波季線保衛戰登場。不過市場專家...

台股守穩季線股 多頭明燈…台積、日月光等將帶動大盤擺脫頹勢

台股在美股上周五（21日）反彈下，將化解今日季線保衛戰的部分壓力。其中，台積電ADR雖失守季線，但現貨股價仍穩守在季線之...

陳正偉專欄／布局AI族群 靜待落底訊號

近期全球金融市場波動加劇，主要受到聯準會政策轉折不確定性、美股高估值AI個股修正，以及國際資金在利率路徑明朗前調整部位等...

一周盤前股市解析／軍工、塑化、金融 可留意

儘管輝達執行長黃仁勳積極回應駁斥AI泡沫說，但股價在財報公布後第一個交易日走跌中，拖累台股上周五（21日）開跌近600點...

就市論勢／AI 需求熱 雲端長線俏

AI需求熱絡，帶動相關供應鏈外銷動能，台灣9月景氣對策信號由與綠燈轉為黃紅燈，綜合判斷分數為35分，較8月跳升4分，景氣已穩健復甦；批發、零售及餐飲業營業額轉呈黃紅燈、製造業銷售量指數轉呈紅燈，市場活絡氛圍顯見；股價指數也因股市走高，轉為黃紅燈。

台股重挫短線投資人信心不足 法人：AI仍是焦點 股價回歸實際基本面

輝達財報後反彈失敗，台股上週五終場收26,434點，周下跌962點，跌幅 3.51%，法人表示，輝達財報利多不漲，打擊短...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。