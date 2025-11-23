一周盤前股市解析／軍工、塑化、金融 可留意

儘管輝達執行長黃仁勳積極回應駁斥AI泡沫說，但股價在財報公布後第一個交易日走跌中，拖累台股上周五（21日）開跌近600點，終場指數大跌991點，收在26,435點，成交值逾5,400億元，電子股全面走跌，製鞋、成衣等世足賽概念股，成為少數逆勢上漲族群。

台新投顧協理范婉瑜表示，雖輝達財報未能帶動美股走勢，但在操作上，基本面將是盤勢震盪時的布局方向，其中，AI伺服器相關供應中，銅箔基板、光通訊、散熱、機殼等相關個股可持續留意，其餘如電源、連接器、組裝等，回到季線附近亦可觀察低接買盤是否開始進駐，可伺機擇優布局。

半導體先進製程、特化相關亦可留意。其他如記憶體、被動元件等短線波動加大且個股表現分化，建議觀望。傳產族群或再次成為資金避風港，軍工、塑化、金融、紡織等族群可留意。

統一投顧協理陳晏平認為，美國最新公布的非農數據亮眼，卻導致12月聯準會降息機率跌破40%，降息恐延後的擔憂，澆熄輝達財報利多，美股四大指數、台積電ADR面臨季線保衛戰。

台股雖受美股大跌影響，但技術指標已來至超賣區，加上經濟部公布外銷訂單連九個月正成長、鴻海公開宣布與OpenAI合作等利多，預期季線具支撐力道。

操作上，建議季線附近逢低布局，以業績題材族群為觀察焦點，聚焦包含散熱、電源及PCB等AI概念股，半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、電力能源相關、成衣製鞋及生技等族群。