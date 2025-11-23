陳正偉專欄／布局AI族群 靜待落底訊號

近期全球金融市場波動加劇，主要受到聯準會政策轉折不確定性、美股高估值AI個股修正，以及國際資金在利率路徑明朗前調整部位等三大因素影響，使得市場風險偏好明顯降溫，全球股市普遍承壓。

從FOMC最新會議紀錄來看，美國官員對降息時點看法再度分歧，多數成員認為核心通膨仍在3%附近，若過早降息，恐破壞過去一年壓抑物價的成果；但也有部分官員觀察到勞動市場逐步降溫，例如中小企業招聘意願疲弱、裁員訊號增加，以及初領失業救濟金升至23.2萬人，顯示高利率正對經濟施加壓力。

這些矛盾訊息使得市場對12月降息的想像迅速退潮，隔夜指數互換利率仍高於政策利率，意涵政策方向短線依舊未明，金融市場自然回歸震盪整理。

在此氣氛下，過去一年大漲的美國AI科技股成為壓力來源。因雲端資本支出成長、新GPU架構推出等因素，AI類股已處於偏高評價，使其對利率預期更加敏感，一旦市場修正降息期待，投資人便對漲幅過大的科技巨頭進行獲利了結。

台灣與美股科技股高度連動，因此美股回檔同步拖累台股，加上國內融資餘額快速升高，籌碼面使短線波動更為劇烈。儘管如此，季線仍維持上揚，但回測過程中承接力較前一波略顯不足，顯示市場氣氛仍在尋求落底平衡。

就在市場信心脆弱之際，輝達公布強於預期的財報內容，營收達570億美元、年增62%，資料中心營收年增66%，Blackwell架構在雲端、高效能運算及AI新創中需求強勁；毛利率維持七成以上，並釋出Rubin架構將帶來下一波升級循環的訊息，使市場對AI需求疑慮暫獲緩和。

然而，市場並未因此完全扭轉趨勢，高估值、利率不確定性、籌碼去化仍需時間，因此台股後續的低點及落底時間仍須謹慎觀察。

台灣在AI硬體供應鏈具有不可取代的地位，涵蓋先進製程、CoWoS封裝、伺服器組裝、散熱水冷、高速交換器、光通訊模組、PCB與ABF基板等完整鏈結，Blackwell與Rubin架構皆帶動系統規格提升，使散熱、水冷、高速傳輸成為關鍵瓶頸。但即便AI中長線仍具實質需求成長，短線估值調整與資金撤出仍可能使相關族群持續震盪。

從大盤結構來看，這次回檔尚未破壞中期多頭，但市場需要更明確的落底訊號，包括美國通膨降溫並使降息預期重新站穩、融資及短線籌碼有效降溫、外資出現連續性回補。在這些訊號尚未完全確立前，市場仍將維持震盪整理格局，短線反彈屬於跌深後的技術性修正。

整體而言，台股目前屬於情緒與估值調整期，利率預期混亂、籌碼面偏弱，使短期行情仍須耐心等待落底訊號，惟企業獲利動能未變、AI供應鏈地位穩固，中長期多頭架構仍紮實。

建議投資人可靜待台股完成落底，待政策不確定性消化、資金重新回流後，再逢回布局具有成長能見度的AI趨勢族群，包括伺服器ODM、先進封裝、散熱水冷、高速交換器與光通訊等方向。（作者是玉山投顧總經理）