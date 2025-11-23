台股重挫短線投資人信心不足 法人：AI仍是焦點 股價回歸實際基本面

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
輝達財報後反彈失敗，台股上週五終場收26,434點，周下跌962點，跌幅 3.51%，法人表示，輝達財報利多不漲，打擊短線投資人信心，雖然造成股價大幅回檔，但能清理短線浮額與股價泡沫，有利長線發展，人工智慧（AI）仍是趨勢，此波回檔使股價回歸實際的基本面，消除超漲、過分預期的部分。

美股方面，輝達財報基本上完美，但其客戶如何應用晶片與收效如何則是重點。Coreweave 財報發布後，股價大跌，市場的目光轉向持續的虧損與現金流壓力。同樣的邏輯也用在科技巨頭，四大雲端服務商（CSP）唯有Google堅挺，股市全面下行。

觀察三大法人動向，外資賣超 1,453億元，投信賣超104億元，自營商賣超516億元，三大法人合計賣超 2,077億元。融資融券方面，融資減少13.4億元，融資餘額3,096億元；融券增加2,599張，融券餘額 312,978張。法人大賣超，散戶猶豫。

法人指出，台股上週表現戲劇性，週四強彈、週五重跌破季線，過去的強勢股跌幅最重，表現出投資人短線的恐慌。就指數的走勢看，支撐位置在24,000點與25,500點，投資人無須急於進場找差價，可以等待籌碼沉澱。本週指數區間看26,000點至26,800點。

