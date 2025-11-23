台股後市 法人：股市短線清理浮額有益長線AI仍是產業亮點

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
看台股後市，法人：股市短線清理浮額有益長線，AI仍是產業亮點。圖／本報資料照片
上周台股空頭掌控，多頭信心盡失。輝達財報雖然不錯，但是市場關心的是AI投資收益與風險，因此輝達財報後反彈失敗，美股再重跌，導致台股周五股市總崩潰，終場加權指數單周下挫962點，跌幅3.51%，收在26434點。法人表示，短線浮額清理有益長線，AI還是未來關鍵。

永豐金證券指出，從台股走勢來看，指數明顯彎頭向下，短中期均線發散，空方掌握主動。周K線則是連三黑，現在到了檢討期，股價也是回歸實際的基本面，消除超漲、過分預期的部分。唯短期間籌碼浮動，有待沉澱，建議等待較低價位進場承接。本周指數區間看26000點至26800點。

此外，野村高科技基金及野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，聯準會近期降息雖淡化持續寬鬆預期，但美國通膨趨勢穩健、就業市場放緩，持續降息的理由未改。同時，Fed 對經濟活動評估上修為「持續溫和擴張」，顯示景氣軟著陸格局確立，整體仍有助於風險資產表現。台股中期仍具上行動能。

在產業亮點方面，謝文雄分析，台積電在法說會中預估，2024至2029年AI加速器市場年複合成長率將達45%至50%，並進一步上修資本支出以擴產先進製程與封裝，相關設備及測試廠商預計可持續受惠。除了半導體端，伺服器零組件如散熱、BBU（電池備援系統）、電源管理、PCB、CCL，以及機殼、滑軌等產品，皆因AI應用擴張而需求大增，形成供應鏈另一波成長契機。

永豐金證券認為，上周重挫沉重打擊短線投資人信心，雖然造成股價大幅回檔，但能清理短線浮額與股價泡沫，有利長線發展，就指數的走勢看，支撐位置在24000點與25500點，投資人無須急於進場找差價，但畢竟發展AI卻是普遍共識，所以無礙整體發展趨勢，未來投資還是AI。

野村投信強調，AI 不僅是短期題材，而是全球科技產業長期成長的核心力量，各產業AI化的長線發展趨勢不會中斷，最佳策略仍是聚焦受惠 AI 且具穩健獲利能力的企業，建議投資人可在市場震盪時採取分批或定期定額布局主動式基金，掌握 AI 長期成長契機。建議可聚焦具備技術門檻與市場需求的領域，包括 AI 伺服器、散熱、BBU、電源管理、PCB、CCL、記憶體、載板以及半導體先進製程與 ASIC，預估後續皆為市場主要亮點。

