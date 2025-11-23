廣達前三季 EPS 13.7元 法人估全年18.4元

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

廣達（2382）第3季營收季減1.8%、年增16.7%，毛利率6.85%，營業利益率3.71%，稅後淨利164.3億元，單季每股獲利（EPS）為4.26元；法人機構表示，AI伺服器帶動廣達後市營運動能，預估今年EPS上看18.4元。

分析師表示，廣達第3季面臨AI伺服器產品的過渡期，且筆電受到上半年關稅提前拉貨影響，獲利表現的部分受到產品組合轉差及部分庫存受到匯率影響而有所衝擊，但累積前三季營收1.4兆元，年增49.5%，累積稅後純益527.9億元，年增20.4%，合計EPS達13.7元

展望後市，AI伺服器市場需求強勁，預期明年AI伺服器營收將呈現三位數成長，且訂單能見度已達2027年，明年第1季預期GB300將逐步放量，加上新一代產品將於明年下在半年開始放量，對於2026年營收表現展望正向，預期AI伺服器占整體伺服器比重將提升至八成，且AI相關產能也將倍增。

此外，對於ASIC也同樣持正向看法，目前營收占比不高，預期明年將出現倍數成長。而在電動車業務的部分，相關營收占比占比較低，預期2027年將有望放量。

