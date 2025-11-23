輝達救世神話破功？台股周線連三黑 所幸上周五美股四大指數全數收紅

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
美股大跌、外資繼續大砍，台股上周大跌，失守季線，一周指數大跌962點，跌幅3.51％，周K線連三黑。 圖／聯合報系資料照片
加權指數上周五大跌991點，收在26,434點，跌幅3.6%，跌破季線大關，成交量5,818億元。籌碼面部分，三大法人賣超1,078.9億元，其中外資現貨買超915.9億元，期貨淨空單增加9,041口至33,208口；投信賣超10.2億元，自營商賣超152.7億元。上周下跌962點，跌幅3.5%，周線連三黑。

永豐期貨指出，輝達財報原本被視為短線救市的強心針，但利多僅撐了極短時間便被市場全面反手吞噬，應收帳款大幅攀升也讓市場重新審視下游客戶的資金壓力，上周四美股則因非農數據強於預期，使降息時點向後延伸，雲霄飛車般的劇烈震盪更放大恐慌情緒，台股上周五盤中一度大跌超過千點、摜破季線，創下4月以來最大跌點，再次驗證降息循環中斷等於升息的2022年走勢，再強的財報、再亮的題材都無法抵抗資金的壓力，反彈自然只剩逃生，而不是反轉，上周的劇情更是按照既定節奏無偏差演出，只要沒有降息，任何 AI 利多都會變成曇花一現，輝達從浮木變枯木的速度之快，更凸顯市場結構的脆弱。

永豐期貨表示，因此短線反彈只能提供更好出場的功能，並非驅動多頭的能量，後續能否止穩仍取決於美股能否收斂跌勢，否則本周仍可能迎來新一輪探底，畢竟當前市場最缺的不是題材而是資金，而資金的唯一開關仍在降息。

所幸美股四大指數上周五全數收紅，漲幅在0.8%至1.0%之間，初步見止穩態勢。

