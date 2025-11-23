美股收漲 法人：美利率政策與AI股表現牽動台股後市

快訊

中央社／ 台北23日電
台股周五慘跌近千點，跌幅居亞股第二大。記者曾原信／攝影
台股21日重挫991.42點，為史上第6大跌點，收在26434.94點，跌破26470點季線關卡。隨著美股震盪收漲，台指期夜盤上揚197點，法人表示，有助於台股初步止跌，不過，美國利率政策及人工智慧（AI）族群表現將持續牽動台股後市。

台股在21日全數回吐20日的漲點，指數創下波段新低，自歷史最高點28554.61點，已回檔2119.67點，跌幅約7.42%。

分析師王兆立表示，市場預期美國聯邦準備理事會（FED）12月降息的機率降低，以及AI族群評價修正，是美股與台股近期走跌的關鍵因素。

王兆立說，市場於10月高度預期12月FED可能持續降息，但隨著部分於9月及10月會議中支持降息的FED官員，對12月是否降息態度更加躊躇，使得市場對12月降息的預期降溫。

不過，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）近日釋出鴿派言論，認為由於勞動力市場放軟，FED近期仍有再次降息空間，使得市場對12月降息的預期回升。

美股隨著市場對於12月降息預期的變化而波動，主要指數21日震盪收漲，道瓊工業指數上漲493.15點，漲幅1.08%；標準普爾500指數上漲64.23點，漲幅0.98%；那斯達克指數上漲195.04點，漲幅0.88%；費城半導體指數上漲54.367點，漲幅0.86%。

王兆立表示，因先前聯邦政府關門影響消費者物價指數（CPI）等多項關鍵經濟報告延後發布，使得市場研判12月是否降息難度增高，預期在結果出爐前股市將持續隨著市場預期變化而波動。

至於AI族群評價修正方面，王兆立說，主要是AI族群股價漲多所致。AI晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）第3季財報及第4季展望優於預期，不過，股價連日走跌，21日下跌1.76美元。

王兆立指出，Google推出新一代AI模型Gemini 3獲得高度好評，Google母公司Alphabet股價再創新高，21日收在高檔299.66美元。AI族群並未全面熄火，未來一旦回溫，台股有機會隨著反彈。

