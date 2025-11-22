凱基投顧：台股短線關注能否站回季線 AI 族群跌深仍有望吸引買盤進駐

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

加權指數周線大跌962點，跌幅3.5%，連續三周下跌。大盤自11月4日創下28,554點新高後，跌至21日低點26,395點，波段下跌2,159點，跌幅達7.5%。

就技術面觀察，凱基投顧指出，大盤周線已連三周收黑，為4月以來波段漲勢首見，周KD指標也持續交叉向下，加上目前波段跌幅度高達7.5%，大盤融資餘額由本波高峰3,140億元降至19日的3,062億元，減幅僅2.5%，融資波段減肥幅度還跟不上大盤跌幅。根據過往經驗，還未見到波段止跌訊號。

凱基投顧指出，大盤下檔已回測至10月13日紅K低點所形成的轉折低點26,470點以及持續上揚的季線支撐（目前也在26,470點附近），因此，下周有望再次出現多方抵抗。美股反彈將帶動台股反彈動能站回季線，技術面就有機會在季線附近打出短底，接下來就能以時間換空間化解本波跌勢。但若美股持續重挫，大盤一旦正式失守季線，下檔恐將回測26,000點或是9月下旬轉折低點25,469點附近。

凱基投顧判斷，目前美股走勢最好的狀況是先進行跌深後的整理，等待聯準會（Fed）12月10日利率決策正式出爐後，降息與否不確定因素消失，配合結束縮表（QT）利多開始發酵，市場氛圍好轉，美股有望迎來一波彈升走勢。

凱基投顧指出，由於波段跌勢仍需時間加以化解，短線搶反彈持股比重不宜偏高，持股比例較低，可趁此次回檔分批逢低布局。由於輝達財報亮眼，化解部分人工智慧（AI）泡沫疑慮，AI族群跌深後仍有望吸引買盤進駐。因此，操作上優先關注營收與財報表現亮眼相關AI個股。

凱基投顧 美股

延伸閱讀

台股跌點出現歷史紀錄後 三至六個月反彈逾雙位數

台股大暴跌摜破季線 盤中一度挫逾千點 寫四慘紀錄

三名師看台股：12月重返多頭 分析這波下跌並非產業基本面轉壞

台股21日重挫 國安基金、金管會信心喊話

相關新聞

台股跌點出現歷史紀錄後 三至六個月反彈逾雙位數

台股進入劇烈震盪期，台股周五（21日）大跌991點，創歷史第六大跌點，從過去經驗來看，後市表現如何？在經濟環境並未出現重...

台股大暴跌摜破季線 盤中一度挫逾千點 寫四慘紀錄

輝達財報對股市激勵效果撐不到一天，台股昨（21）日多殺多，開盤即跌逾800點，盤中跌點更一度暴跌逾千點，達1,030點，...

台積超穩！大摩喊首選 目標價1,688元

外資摩根士丹利（大摩）證券近期舉行2025年亞太峰會。台廠中，大摩重申對台積電首選（Top Pick）地位、目標價1,6...

三名師看台股：12月重返多頭 分析這波下跌並非產業基本面轉壞

台股反彈行情落空，昨（21）日暴跌，失守季線大關。富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長呂仁傑等三大...

台股21日重挫 國安基金、金管會信心喊話

台股昨（21）日重挫，最低一度重挫逾千點，終場跌991點並跌破季線，收26,434點，國安基金操盤手、財政部次長阮清華對...

運動休閒股、美債ETF 受寵

台股大跌，AI股拉回，非電族群接棒演出，運動休閒、美債ETF成為資金避風港。法人分析，具世足賽題材的紡織與製鞋股，因整理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。