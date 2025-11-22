凱基投顧：台股短線關注能否站回季線 AI 族群跌深仍有望吸引買盤進駐

加權指數周線大跌962點，跌幅3.5%，連續三周下跌。大盤自11月4日創下28,554點新高後，跌至21日低點26,395點，波段下跌2,159點，跌幅達7.5%。

就技術面觀察，凱基投顧指出，大盤周線已連三周收黑，為4月以來波段漲勢首見，周KD指標也持續交叉向下，加上目前波段跌幅度高達7.5%，大盤融資餘額由本波高峰3,140億元降至19日的3,062億元，減幅僅2.5%，融資波段減肥幅度還跟不上大盤跌幅。根據過往經驗，還未見到波段止跌訊號。

凱基投顧指出，大盤下檔已回測至10月13日紅K低點所形成的轉折低點26,470點以及持續上揚的季線支撐（目前也在26,470點附近），因此，下周有望再次出現多方抵抗。美股反彈將帶動台股反彈動能站回季線，技術面就有機會在季線附近打出短底，接下來就能以時間換空間化解本波跌勢。但若美股持續重挫，大盤一旦正式失守季線，下檔恐將回測26,000點或是9月下旬轉折低點25,469點附近。

凱基投顧判斷，目前美股走勢最好的狀況是先進行跌深後的整理，等待聯準會（Fed）12月10日利率決策正式出爐後，降息與否不確定因素消失，配合結束縮表（QT）利多開始發酵，市場氛圍好轉，美股有望迎來一波彈升走勢。

凱基投顧指出，由於波段跌勢仍需時間加以化解，短線搶反彈持股比重不宜偏高，持股比例較低，可趁此次回檔分批逢低布局。由於輝達財報亮眼，化解部分人工智慧（AI）泡沫疑慮，AI族群跌深後仍有望吸引買盤進駐。因此，操作上優先關注營收與財報表現亮眼相關AI個股。