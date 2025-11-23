投顧觀點／富邦陶治瑋：選散熱、紡織

受AI泡沫疑慮及預期聯準會（Fed）12月降息機率走低影響，台股跌破季線，正乖離已大幅收斂，惟整體總經變數仍存。富邦投顧副總陶治瑋表示，預期指數將於季線附近震盪，且仍有再下探風險，建議反彈時適度調節，降低槓桿，並嚴守停損停利，以面對市場動盪。

總經面來看，近周美台股出現劇烈修正，AI永動機部份後起之秀多數回測9月起漲區間，伴隨18日CNN恐懼貪婪指數驟降至11，風險偏好明顯退潮，標普500也在18日前將第4季上半段期間累計漲幅全數回吐。回顧9月下旬，因AI永動機大額訂單與相互投資訊息引爆買盤，成功扭轉美股9月下跌魔咒，推升標普500指數未來12個月預估本益比一度來到22.9倍，評價壓力自然成為壓抑行情關鍵。

展望後市，美國政府關門延宕的經濟數據陸續公布，市場在不確定因素下勢必傾向保守。12月FOMC降息機率降至四成以下，原先市場預估的「今年3碼、明年2碼」恐轉為「2碼+3碼」。明年底的利率政策預期雖不變，但近期債市買盤也見轉趨審慎。整體而言，利率展望下行，對股市影響亦屬正面，明年全球經濟展望將維持溫和成長格局。

美中協議貿易休戰一年，關稅與高利率的負面衝擊將逐步淡化後，將有助行情重回健康軌道。

從產業訊息面來看，近期焦點落在輝達財報表現，輝達近一季交出亮眼成績，營收與獲利全面優於市場預期，其中資料中心（GPU）營收首度突破500億美元，印證AI算力需求的強勁，且財務指引大幅優於市場原先預期。針對外界對AI算力交易過熱與泡沫疑慮，輝達也正面澄清，指出訂單強度並非短期風潮，而是長期結構性轉變所致。

受市場對AI的質疑論，以及聯準會12月降息機率下滑影響，資金動能明顯轉趨保守，台股自11月以來從高點28,554點一路修正，波段跌幅逾2,000點。雖在輝達公布財報後，一度激勵美、台股出現反彈走勢，但仍無法化解市場對AI泡沫之擔憂，大盤再度回測季線支撐。就目前台股觀察，11月以來外資已大舉減碼台股逾3,500億元，加上融資餘額站上3月時的3,000億元高檔，籌碼面偏負向的影響下，恐干擾指數表現空間。

操作面及選股方向，輝達釋出AI伺服器需求強勁，預期將有助台股相關供應鏈的營運動能延續。面對近期大盤震盪，可短打業績具有亮點的題材股，包含散熱、BBU、PCB、CPO、被動元件等，在業績題材加持與AI應用需求擴大下，股市回檔之際將受市場資金青睞。此外世足資格賽開打帶動相關商機升溫，搭配產業景氣循環逐步復甦，製鞋、紡織等族群近期逆勢走強，短線操作上也值得投資人留意。

投資錦囊

台股盤勢波動加劇。可留意類股包括受惠AI伺服器出貨暢旺，帶動相關供應鏈，散熱、BBU、PCB、被動元件等族群；2026年世足商機的製鞋、紡織族群。