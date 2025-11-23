投顧觀點／中信陳豊丰：盤勢未反轉

全球主要股市近期大震盪，美股更是從歷史高點一路回檔逾5%，而與台股連動緊密的費城半導體指數則更是大幅修正逾一成，整體跌勢相當明顯。道瓊、S&P500、NASDAQ 及費半全數跌破季線，高檔頭部型態隱現。

中國信託證券投顧總經理陳豊丰表示，在美元走弱、資金預期回流及2026年獲利加速下，台股多頭結構完整，短線波動實為多頭趨勢中的必要調整。

此波震盪除因聯準會（Fed）官員鷹派言論導致12月降息預期分歧外，美國總統川普（Donald Trump）近一周頻頻針對台灣地緣政治與半導體供應鏈發表的強硬談話，更成為引爆市場避險情緒的導火線。嚴格來說，多數股市估值偏高及漲多乖離過大，是內在主因，而川普言論則是加速修正的催化劑。

即便輝達（Nvidia） 財報亮眼，美股僅短暫反彈隨即回落，顯示市場正受「高估值」、「AI資本支出疑慮」及「政治雜訊」三方夾擊。市場雖重燃AI泡沫論，但觀察企業獲利與基建節奏，短線修正並非基本面反轉。

本輪震盪核心並非獲利走弱，而是估值壓力遇上政策雜訊。科技股本益比處於高檔，一旦遭遇川普重申「供應鏈在地化」或對台強硬措辭等利空，市場即傾向快速調整。加上AI支出引發的現金流擔憂，更加劇波動。然回歸基本面，AI需求屬長周期驅動，不因單季波動或單一政治言論而結束。此外，雖聯準會降息節奏未定，但市場預期2025年至2026年降息路徑不變，僅時點延後。

全球股市評價普遍偏高也是修正主因，台股以2026年獲利估算的本益比達19至20倍，接近兩倍標準差，須技術性修正。因此，此次回檔更像「大型漲勢中的中繼整理」，而非反轉訊號。

資金面上，美元指數轉弱有利新興市場。外資雖受川普言論影響調節台股，但賣超未擴大，隨環境改善有望重啟回補。長線而言，無論地緣政治語言如何擾動，國際資金仍將鎖定台股為AI與半導體供應鏈布局重點。

產業方面，台股2026年獲利預計呈「先蹲後跳」，整體獲利估於首季觸底，第2季起逐季回升。此反映需求改善及新一代AI與ASIC晶片大量拉貨。隨著VR200、AI GPU及先進封裝於2026年量產，供應鏈從晶圓、封測到電力設備皆將同步擴張。

台積電擴產仍為台股最確定支柱，海內外廠房之先進製程與CoWoS均積極建置，廠務設備與材料訂單能見度延至2027年後，相關供應鏈持續受惠。此實質業績支撐，將有效抵禦政治口水的干擾。

總結而言，近期震盪源於估值壓力與川普言論帶來的短期情緒衝擊，而非基本面逆轉。

投資錦囊

在美元走弱、資金預期回流及2026年獲利加速下，台股多頭結構完整。短線波動實為多頭趨勢中的必要調整。隨著AI投資進入深水區，台股續扮核心角色，有望挑戰新高。面對政治雜訊造成的急跌，現階段反而是長線投資人逢回布局、優化持股的關鍵時機。