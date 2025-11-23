四傳產業者 轉機題材吸睛

經濟日報／ 記者任君翔謝柏宏朱曼寧／台北報導

本周將有四家傳統產業指標公司舉行法說會，大亞（1609）、台聚（1304）、亞聚（1308）、台泥（1101）自24日起接連上陣，市場關注相關企業在年底的轉機題材。

大亞24日受券商邀請舉辦線上法人說明會。大亞本業電線電纜受惠台電強韌電網計畫，今年以來產品銷貨呈現正成長，加上近期銅價上漲，預期將成為法人關心重點之一。

此外，大亞近年積極布局綠能產業以及其他多元化投資布局。至於當前熱門的無人機產業，大亞以漆包線本業進入產業鏈，另集團亦投資「創未來科技」，該公司主要研發和生產無人機反制系統和低軌衛星系統。

台聚集團旗下的台聚、亞聚均於25日召開法說會。由於第4季迎來年底節慶消費季節，為塑化產業傳統需求旺季，加上集團第3季虧損幅度較上季收斂，旗下主要產品EVA及PE，能否在第4季及明年迎來轉機，備受法人關注。

台聚、亞聚日前表示，第3季EVA價格預計將有支撐，因美國對等關稅逐漸明朗化，預計下半年鞋廠需求可望逐步恢復。至於PE，亞聚日前也指出，隨大陸反內捲政策推動，塗覆級LDPE較少面對大陸新產能競爭，成長空間較大。

台泥將在27日舉行第3季法說會，除說明第3季營運表現外，也將說明未來發展，包括歐非水泥事業、歐洲充儲事業的階段性成果。

台泥表示，此次法說會特別邀請負責歐非水泥事業體及歐洲儲能/充電事業體的兩位高階主管，報告台泥在兩大關鍵市場的長期發展策略、資本支出配置重點與未來營運評估。

