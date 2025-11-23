金融法說周聚焦五看點 法人關注股利、匯率等議題

金融業超級法說周將於本周登場，合計有四家金控與三家銀行接力召開法說會，其中，金控包括富邦金（2881）、兆豐金（2886）、合庫金（5880）、國泰金（2882），三家銀行則分別是彰銀（2801）、臺企銀（2834）、高雄銀（2836），法人聚焦獲利展望、股利政策、美國聯準會12月降息與否、新台幣匯率走勢，以及壽險業投資、避險與接軌等五大議題。

富邦金、兆豐金、合庫金、國泰金四家金控分別將於24日、25日、27日、28日舉行2025年第3季法說會，除四家金控股之外，包括彰銀、臺企銀、高雄銀也同步選在26日召開法說會。

壽險金控方面，近日因台美發表匯率聯合聲明、《經濟學人》雜誌指出台灣出現「台灣病」等議題，讓新台幣走勢再度成為市場話題，尤其新台幣匯率牽動壽險業獲利表現，屆時法說會上各家公司對於新台幣匯率走勢看法、外匯價格變動準備金餘額、避險策略等議題，將成為市場關注焦點，另外，近期資本市場面臨震盪，內部的投資配置策略布局，也是關切重點。

另外，隨著壽險業即將接軌IFRS 17及新一代清償能力制度（TW-ICS），法人也相當關注包括累計合約服務邊際（CSM）餘額、每年新增CSM目標、預估接軌後的CSM釋出（CSM release）成長率以及評估ICS過渡措施後的ICS比率水準等。

公股行庫則除聚焦利息淨收益、手續費淨收益、投資收益等三大獲利支柱展望外，房貸新增承做量、放款成長動能、房市量價看法亦持續受關注，另外，市場聚焦的併購議題以及美國聯準會降息與否的機會與風險評估，也是關切的重點。

至於投資人最關心的明年股利政策，由於13家上市金控今年前十月自結稅後純益已達4,769億元（扣除新光金上半年虧損295億元），雖較去年同期年減11%，不過，若跟歷年獲利相比，仍排名史上同期第三高，因此各家金融業的股利政策走向也備受矚目。