台股本周跌3.51%後的操作 永豐投顧：回歸主流、操作放緩

加權指數本周下挫962.56點，跌幅3.51%，收在26,434.94點。上櫃市場跟漲慢、跟跌快，下跌4.01%，收在245.97點。永豐投顧表示，市場投資人短線恐繼續檢討AI，清理漲多浮額；後續操作應回歸主流、放棄投機，操作放緩。

永豐投顧表示，美股科技股重跌，特別是輝達財報也無法救援，沉重打擊短線投資人信心，雖然造成股價大幅回檔，但能清理短線浮額與股價泡沫，有利長線發展。AI發展是長線趨勢，在過去一年裡出現熱烈的投入與擴張，現在到了檢討期，股價也是回歸實際的基本面，消除超漲、過分預期的部分。唯短期間籌碼浮動，有待沉澱，建議等待較低價位進場承接。

台股本周震盪劇烈，周四（20日）強彈、周五（21日）重跌破季線，過去的強勢股跌幅最重，表現出投資人短線的恐慌。就指數的走勢看，支撐位置在24,000點與25,500點，投資人無須急於進場找差價，可以等待籌碼沉澱。市場雖然在檢討AI的投資，但是發展AI卻是普遍共識。目前問題在個別廠商的高槓桿行為，試圖用高風險方式取得領先地位，所以檢討並無礙整體發展趨勢，未來投資還是AI。

永豐投顧指出，輝達財報雖然不錯，但是市場關心的是AI投資收益與風險，因此輝達財報後反彈失敗，美股再重跌，導致台股周五股市總崩潰。從台股走勢來看，指數明顯彎頭向下，短中期均線發散，空方掌握主動。周K線則是連三黑，回顧過去三個月的走勢，台股在25,500點與24,000點有兩次整理，這波重跌要掃清浮額，恐怕還有下行空間，就看時間與空間如何搭配。

造成股市震盪的主因在市場開始檢討AI的投資效益。輝達財報基本上完美，但其客戶如何應用晶片與收效如何則是重點。11月10日Coreweave財報發布後，股價大跌，市場的目光轉向持續的虧損與現金流壓力。同樣的邏輯也用在科技巨頭，四大CSP股價唯有Google堅挺，股市全面下行。