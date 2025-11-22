聽新聞
殺聲震天 台股重挫近千點

聯合報／ 記者陳儷方朱漢崙／台北報導
受美股拖累，台股周五收盤重挫九九一點、收在二萬六四三四點，為史上第六大收盤跌點。台積電早盤下跌，終場以一三八五元收盤，創十月初以來最低價。記者林澔一／攝影
受美股拖累，台股周五收盤重挫九九一點、收在二萬六四三四點，為史上第六大收盤跌點。台積電早盤下跌，終場以一三八五元收盤，創十月初以來最低價。記者林澔一／攝影

台北股市上演黑色星期五走勢，開低走低，盤中重摔逾千點，大盤終場以重挫九九一點、收在二萬六四三四點，為史上第六大收盤跌點，跌幅高達百分之三點六一。身為國安基金操盤手的財政部政務次長阮清華指出，國安基金一直留在場內、沒有退場，對於股市動向都有積極觀察和應對，必要時一定會處理。

台股大盤昨不僅再度跌破二萬七千點，也失守季線二萬六千四百七十點關卡，成交量五四九八億元。

三大法人同步賣超台股，證交所統計，外資賣超九一五點三六億元，為史上第四大賣超金額，自營商賣超一五二點七四億元，投信賣超十二點六二億元，三大法人賣超一千○八十點七二億元，賣壓罩頂，股價殺聲震天。十一月法人籌碼明顯鬆動，外資、投信、自營商都在賣台股，指數回檔修正壓力大。

資深分析師許博傑表示，台股是在反映前一天美股開高走低並且大跌的走勢。除了被美股拖累之外，台股還有自己的問題，許博傑指出，台幣匯率趨勢呈現貶值，外資廿一日已大砍台股三五七六億元，台股欲振無力，只要台幣匯率還在貶，台股還是會有持續下跌的壓力。

大盤止跌訊號目前難尋，台股周線已連三黑，指數明顯下彎，短中期均線發散，空方掌握主導權。法人指出，觀察過去三個月走勢，台股在二萬五千五百點與二萬四千點有兩次整理，這波重跌須掃清浮額，預期還有下行空間。

盤面上重要個股表現，台積電下殺七十元，以一三八五元收盤，創十月初以來最低價，但仍在季線一千三百六十元之上，台積電市值滑落，現已不到三十六兆元，影響大盤指數約五六二點；包括鴻海、台達電、聯發科等權值股，信驊、緯穎等高價股也都重挫。

台股大跌，阮清華昨信心喊話指出，台灣今年經濟成長率預估會超過百分之五，基本面相當穩健，近來股市的變化是短期波動，他對台股有信心。至於ＡＩ產業是否泡沫化？阮清華表示，輝達近日公布的財報非常亮眼，從財報來看，並沒有所謂ＡＩ泡沫化的問題。

關於美股下跌，阮清華認為，主要和美國聯準會降息速度等因素有關，並不是ＡＩ泡沫化導致，他強調，股市看的是長線，不能只看一兩天變化。股市是經濟櫥窗，經濟好的話，就不用太擔心股市表現。

