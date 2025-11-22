台股大暴跌摜破季線 盤中一度挫逾千點 寫四慘紀錄

輝達財報對股市激勵效果撐不到一天，台股昨（21）日多殺多，開盤即跌逾800點，盤中跌點更一度暴跌逾千點，達1,030點，公股券商連忙進場大撒銀彈買超213.8億元穩盤，但指數終場仍重挫991點收26,434點，反噬前一天漲點，摜破有「生命線」之稱的季線，寫下四慘紀錄。

四慘紀錄包括暴跌991點，為史上第六大跌點；外資賣超915.9億元，為今年最大賣超、史上第四大；自營商賣超152.5億元，為今年第十大賣超；三大法人單日提款1,078.9億元，為歷來第三大賣超。

台股近年重大跌點

法人分析，投資人對AI估值擔憂，引爆近日獲利了結賣壓出籠，又美股轉折向下，引發量化交易出籠，恐慌情緒進一步蔓延至亞洲市場，加上市場對聯準會12月降息預期機率已降至三成五左右，也令市場擔憂資金行情落空，成為近期股市下挫原因。

台股11月來跌1,798點，外資僅兩個交易日買超，累計11月來賣超3,576.8億元，成大盤下挫主因。昨天三大法人同步站在賣方，投信亦賣超10.2億元，自營商賣超更達152.6億元。

眼見台股盤中暴跌千點，八大公股行庫進場護持，買超金額飆升至213.8億元，為去年9月初來最大，主要買超台積電（2330）、鴻海、聯發科、台達電等。

昨天台積電失守1,400元整數關卡，暴跌70元收1,385元，鴻海雖舉行科技日，但股價利多不漲，下跌11.5元收225元，跌破季線。千金股僅光聖收漲，旭隼跌出千元，減為23檔。法人預估，短線指數將在季線附近來回震盪，仍有再下探風險。

中信證券投顧總經理陳豊丰表示，台股攀上28,000點過程中，當沖比跟進拉高，加上融資餘額從4月9日的2,237億元，到11月中最高的3,139億元，增加902億元，到昨天還有3,037億元。