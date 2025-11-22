運動休閒股、美債ETF 受寵

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股大跌，AI股拉回，非電族群接棒演出，運動休閒、美債ETF成為資金避風港。法人分析，具世足賽題材的紡織與製鞋股，因整理已久、位階較低獲得青睞，包括來億-KY昨（21）日亮燈漲停、新紡及聚陽逆勢上漲。

另一方面美債因年均線上揚，且投資人預估就算12月不降息，明年仍會降息，避險需求吸引資金停泊美債ETF。

觀察昨天19大類股中，僅造紙、運動休閒、汽車、紡織、居家生活等收紅，電子股表現弱勢，資金輪動到非電族群。尤以業績表現佳，又有世足賽題材的來億-KY，三大法人同步買超，股價亮燈漲停，收在264元，站上周、月、季線之上。

第4季進入傳統旺季，來億-KY受惠HOKA、愛迪達等品牌出貨升溫，10月營收創六個月新高，並為歷史第三高。法人表示，預期來億-KY第4季單季營收有機會呈現雙位數季增，因此獲資金駐足。紡織類股中，除新紡逆勢上漲4%；聚陽也有3%漲幅，收在300.5元。

降息 聚陽

