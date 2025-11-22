台股21日重挫 國安基金、金管會信心喊話

經濟日報／ 記者葉佳華黃于庭／台北報導

台股昨（21）日重挫，最低一度重挫逾千點，終場跌991點並跌破季線，收26,434點，國安基金操盤手、財政部次長阮清華對此信心喊話，強調台灣經濟基本面相當穩健，且國安基金還沒退場，會密切關注國際政經情勢變化妥適處理。

阮清華昨日出席財政部「全民+1政府相挺」普發現金郵局領現宣導記者會，他會後表示，近日股市主要是受到國際因素影響，特別是美股，不僅台股下挫，南韓、日本、香港等股市幾乎全面下跌；但他認為，台灣經濟基本面相當穩健，今年經濟成長率將超過5%以上，以台灣經濟體質而言，這可能是短期波動。

他強調，國安基金還沒退場，將密切關注國際政經情勢變化，他很有信心，因為台灣經濟成長數據非常亮眼，輝達（NVIDIA）財報表現也非常好，顯示先前市場擔心AI泡沫化的疑慮，目前看起來似乎沒有這個情況。

他認為，近期美股下跌部分主因在於內部問題，例如非農就業數據遠高於市場預期，將牽動美聯準會降息速度，因而對股市造成影響，但這必須持續關注，畢竟股市不是只有看一、兩天，而是要看長遠趨勢。

阮清華也呼籲投資人，應該看長遠一點，尤其今年台灣經濟基本面很穩健，這非常重要，因為股市是經濟櫥窗，經濟如果好，長遠來看不用太擔心，但還是要呼籲投資人必須注意相關風險，並以自身能承擔風險妥適操作。

亞股昨日全面下挫，台股跌幅居前段班。根據金管會證期局統計，截至昨日13時30分，主要亞股表現同步疲弱，新加坡跌0.91%、上海跌1.37%、香港跌1.40%、日本跌2.23%，南韓亦重挫3.64%，台股跌3.61%。

證期局昨日信心喊話指出，觀察上市櫃公司基本面，截至今年10月底台灣上市櫃公司累計營收約40.09兆元，較去年同期增加12.51%；截至今年10月底，上市櫃企業整體本益比約23.32倍、現金殖利率2.35%（含股票股利為2.43%）。

國安基金 台股

延伸閱讀

台股重挫賴總統稱馬英九轉移政權時不足萬點 王鴻薇：無能

台股今日慘跌近千點 跌幅居亞股第二大「僅次南韓」

台股大跌近千點 國安基金喊話：一直在場、必要時會出手

台股重挫近千點是「史上第六大跌點」 分析師：散戶搶進不利籌碼穩定

相關新聞

台股大暴跌摜破季線 盤中一度挫逾千點 寫四慘紀錄

輝達財報對股市激勵效果撐不到一天，台股昨（21）日多殺多，開盤即跌逾800點，盤中跌點更一度暴跌逾千點，達1,030點，...

台積超穩！大摩喊首選 目標價1,688元

外資摩根士丹利（大摩）證券近期舉行2025年亞太峰會。台廠中，大摩重申對台積電首選（Top Pick）地位、目標價1,6...

三名師看台股：12月重返多頭 分析這波下跌並非產業基本面轉壞

台股反彈行情落空，昨（21）日暴跌，失守季線大關。富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長呂仁傑等三大...

台股重挫991點寫史上第六大跌點 金管會這樣說

台股21日重挫991.42點，收在26,434.9點，寫下史上第六大單日跌點。雖然盤勢劇烈震盪，不過從歷史前十大跌點紀錄...

台股21日重挫 國安基金、金管會信心喊話

台股昨（21）日重挫，最低一度重挫逾千點，終場跌991點並跌破季線，收26,434點，國安基金操盤手、財政部次長阮清華對...

運動休閒股、美債ETF 受寵

台股大跌，AI股拉回，非電族群接棒演出，運動休閒、美債ETF成為資金避風港。法人分析，具世足賽題材的紡織與製鞋股，因整理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。