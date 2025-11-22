三名師看台股：12月重返多頭 分析這波下跌並非產業基本面轉壞

台股反彈行情落空，昨（21）日暴跌，失守季線大關。富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長呂仁傑等三大台股名師一致認為，此波下跌主要源於籌碼面與流動性壓力，並非產業基本面轉壞，短線先觀察季線是否為有效跌破，預期12月大盤將重返多頭軌道，甚至有機會挑戰歷史高點。

對於市場擔憂的「AI泡沫化」疑慮，呂仁傑直言是「假的」。他分析，輝達第3季財報與未來一季財測均超乎預期，台灣出口數據亦佳，供應鏈基本面無虞。下跌主因美國政府關門疑慮導致貨幣市場流動性趨緊，加上聯準會即將在12月停止縮表前的過渡期，市場資金敏感，迫使比特幣與科技股等高槓桿部位面臨保證金補繳壓力，引發連鎖殺盤。

三大名師看台股破季線後走勢

台股昨天跌破季線，黎方國表示，須觀察季線是否「有效跌破」，即連三天跌破季線，代表中期趨勢轉空；若能守住季線，籌碼沉澱後指數將以「緩步墊高」方式消化賣壓。

呂仁傑強調大盤暫時跌破季線不代表趨勢反轉，第4季仍有機會挑戰28,545歷史高點，明年第1季更上看30,000點大關。

陳奕光說，大盤在26,000點前可望止跌，關鍵指標在於台積電（2330）。目前台積電股價距離季線仍有25元空間，只要台積電季線有守，大盤就不會崩盤；若台積電不幸跌破季線，反而是絕佳買點。他計算，台股這波修正接近2,500點，後續反彈1,500點的行情值得期待，12月指數有機會上看27,800點。

對於輝達應收帳款增加疑慮，陳奕光強調，輝達營收增加導致應收帳款與存貨增加屬正常現象，且八大公股行庫11月以來已護盤逾823億元，國安基金亦在場內緊盯，顯示政策面實質作多。

黎方國提出台積電有三利多護體觀點，其一進入12月，外資放長假將使賣壓大幅減緩。其次，年底發球權轉交投信與集團內資，年底作帳行情啟動。第三，市場將提前押寶台積電明年1月法說會展望。

綜觀三大名師看法，短線台股雖面臨季線保衛戰與回測26,000點風險，但長線多頭架構未變，投資人宜降低槓桿，靜待12月流動性轉佳後的反攻號角。