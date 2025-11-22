台積超穩！大摩喊首選 目標價1,688元

外資摩根士丹利（大摩）證券近期舉行2025年亞太峰會。台廠中，大摩重申對台積電（2330）首選（Top Pick）地位、目標價1,688元；而信驊、旺矽、致茂等多家公司同獲「優於大盤」評等，台股科技供應鏈題材持續受青睞。

大摩重申對台積電「優於大盤」評等及首選個股，對其2026年強勁成長與利潤率擴張充滿信心。大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，面對持續升溫的人工智慧（AI）半導體需求，台積電正保持產能紀律，同步加快美國與台灣廠擴產時程，以滿足客戶需求。此外，台積電強調，有限的產能將以完全透明、公平的方式分配，確保客戶競爭環境公平。

大摩亞太峰會焦點

後市展望上，詹家鴻表示，台積電預計2025年營收年增率可望接近30%中段水準。值得注意的是，在最新財報電話會議中，台積電2024至2029年AI半導體年均複合成長率（CAGR）有望超越原先預期的40%。

毛利率方面，詹家鴻補充，台積電的晶圓定價將反映公司價值，目標長期維持53%以上毛利率。隨著營收規模擴大，2025年海外毛利率稀釋約為1～2%；2025 年後，海外稀釋約為2～3%，五年後期則擴大至3～4%。

事實上，近期3奈米晶圓產能增加與CoWoS擴充策略，呼應管理層「加快產能擴張」及輝達（NVIDIA）對強勁AI需求的預期。

台廠科技供應鏈中，大摩還按讚信驊、旺矽、致茂、川湖、貿聯-KY、穎崴、譜瑞-KY、萬潤、世芯-KY、奇鋐、緯創、京元電子、台達電、廣達、瑞昱等，皆為「優於大盤」評等，後市可期。

值得注意的是，股王信驊目標價上看6,100元。大摩分析，預計信驊AST2700系列在2026年滲透率將維持在十幾個百分點，主要受新一代CPU伺服器平台推動，亦計畫持續擴大市占率。同時，AST2750也已在兩大伺服器CPU平台上獲得部分訂單，增添營收動能。